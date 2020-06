Zdroj: Reuters.com

Celosvětová pandemie Covid-19 s jistotou pomalu doznívá, ale společnosti TSMC přesto zasáhne do plánů na nejbližší měsíce. Toho navíc využije konkurenční Samsung, který do dnešní doby spíše ztrácel tempo a rovněž chystá brzy spustit výrobu procesorů v 3nm technologii. Opoždění výroby ve zkušební fázi by se mělo promítnout do případné sériové výroby a také v pozdějších dodávkách k samotným výrobcům chytrých zařízení.

Samsung srovná krok

Tchajwanský producent TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) oznámil odložení startu zkušební výroby 3nm procesorů na začátek roku 2021, přičemž původní harmonogram pracoval s obdobím do konce letošního roku. Poté by se sériová výroba mohla rozběhnout během roku 2022. Jejich tiskový mluvčí prozradil, že aktuálně vyrábějí v 7nm nebo 5nm procesu a musí dodržovat smluvně stanovené lhůty v dodávkách.

Co se týče Samsungu, tak ten chce zařadit 3nm výrobní proces do roku 2022, kdy by měl postupně utlumovat 7nm proces. Jihokorejský gigant zcela přeskočil například 5nm proces, takže vývoj 3nm mohl teoreticky započat mnohem dříve. Možná i proto TSMC je momentálně lídrem v 5nm procesu. Nakonec uvidíme, kdo ze současných zákazníků, jako je Apple, Qualcomm, HiSilicon, bude chtít přesedlat na jiné řešení od Samsungu.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » TSMC posune zkušební výrobu 3nm čipů

reklama reklama