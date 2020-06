Aplikace Find My bude podporovat produkty třetích stran jako třeba Tile

Zdroj: Tile

Již dlouhou dobu se spekuluje nad představením nového produktu Apple pod názvem AirTag. To by měl být malý čip, který umístíte třeba na klíče nebo do batohu a pak ho pomocí iPhonu v aplikaci Find My naleznete. Stejnou funkcionalitu ale dnes již umí produkty třetích stran jako třeba Tile. Dodnes jste na ně ale potřebovali vlastní aplikaci.

Nativní podpora pro Tile a další s aplikaci Find My již od iOS 14

Již od nové verze iOS 14 bude život pro majitele Tile a další podobných trackerů osobních věcí jednodušší. Tzv. Network Accessory Program totiž umožní tomuto příslušenství třetích stran integraci přímo do vestavěné aplikace Find My v iOS. Specifikace pro tyto výrobce trackerů jako Tile byla právě zveřejněna.

Tím Apple také dalo by se říct, že uspokojil firmu Tile. Ta začátkem tohoto roku totiž začala sdílet své obavy, že Apple porušuje antimonopolní pravidla. Vše vygradovalo ve chvíli, kdy iOS 13 záměrně začalo stěžovat používání zařízení od této značky. Apple dle jejich slov selektivně deaktivuje funkce, které umožňovali hladký uživatelský zážitek. V podstatě se ale dalo říct, že Apple ztížil práci aplikací na pozadí a sběru informací o poloze zařízení. Právě tyto dvě činnosti Tile využívá.

Tomu tak s novou integrací přímo do systému je konec. Stále pak také vyhlížíme AirTag, který byl původně očekáván právě na WWDC.

Zdroj: macrumors.com



