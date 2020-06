Seznamte se s Huawei P40 lite – telefonem šitým na míru teenagerům [sponzorovaný článek]

Být online je dnes jednou z nejdůležitějších součástí života teenagerů. Od chatování s kamarády po hraní her – chytré telefony dnešní mladí nedávají z ruky. Co takový telefon pro teenagery musí mít? Výkon na hraní her i multitasking, baterii která vydrží, velmi dobrý fotoaparát pro natáčení videí a dělání selfies a v neposlední řadě taky styl a vychytaný design.

Rostoucí počet chytrých telefonů vlastněných teenagery do značné míry souvisí s jejich vývojem. Dnes uživatelé ve věkové skupině pod 18 let, stejně jako dospělí, mají od služeb a výrobků, které používají, zcela jasná očekávání. Chytré telefony se staly jejich každodenními parťáky a jak naznačují marketingová data, nejčastěji je používají pro poslech hudby, povídání s přáteli, používání sociálních sítí a sledování videí a hraní her online. U teenagerů je dalším zásadním parametrem vzhled a styl telefonu. Vše tohle splňuje Huawei P40 lite díky skvělému designu, inovativnímu systému čtyř zadních fotoaparátů, baterii s velkou kapacitou a silnému čipu.

Perfektní design podtrhne unikátní osobnost

Dnešní moderní náctileté žene touha vyjádřit svůj individuální vkus a najít prostor pro vyjádření se. Často sahají po designu, který vyčnívá z davu. Huawei P40 lite – v souladu s moderními trendy – nabízí unikátní konstrukci čtyř fotoaparátů s čtvercovým uspořádáním umístěných v levém horním rohu zadního panelu. Fotoaparáty vyvinuté ve spolupráci se společností Leica umožňují uživatelům zachytit širší, jasnější a bližší záběry v různých situacích.

Nejen že design dobře vypadá, ale díky němu jsou také činnosti jako vytvoření nové profilové fotky nebo nahrání vtipného videa pro přátele ještě snazší a přináší spoustu zábavy.

Na displeji záleží

Ať už chtějí sledovat film, prozkoumat sociální sítě nebo hrát hru, počítá se kvalita zobrazení. Se špičkovým displejem Huawei Punch FullView zajišťuje Huawei P40 lite skvělý zážitek ze zobrazení. Navíc tento mimořádný displej také podporuje rozlišení Full HD+. Neuvěřitelná šíře barev a kvalita displeje zcela změní dojmy ze zobrazování obsahu na chytrém telefonu.

To nicméně není všechno – se zaoblením na všech čtyřech stranách je zařízení kompaktní a pohodlně se drží v dlani. Využívá také inovativní postranní vypínač s funkcí snímání otisků prstů, díky kterému je odemykání telefonu rychlejší a s vyšším procentem úspěšnosti. Nabízí tak skvělý komfort používání a odpovídá na potřeby mladých spotřebitelů.

Nepřerušované hraní her

Popularita hraní her významně roste – aktuálně hraje hry na mobilním zařízení zhruba jedna třetina světové populace. Různé statistiky také ukazují, že hry patří u teenagerů mezi nejvíce stahované mobilní aplikace. Huawei P40 lite podporuje mnoho populárních her a zajišťuje stabilně vysokou snímkovou frekvenci pro pohodlné hraní her. Rychlá reakce na dotek v řádu milisekund umožňuje, aby hry hladce běžely v rozlišení HD.

Huawei P40 lite se stará také o celkový herní zážitek. Umožňuje během hraní řešit notifikace o příchozích zprávách i oznámení dalších aplikací během hraní. Další zajímavá funkce je zaměřena na chatovací okno hráčů a díky ní mohou uživatelé hrát a chatovat ve stejný čas bez přerušení hry.

Nové možností fotografování a natáčení videí

Náctiletí pořizují svými telefony fotky kdekoli a kdykoli, aby zaznamenali svoje vzpomínky a sdíleli s ostatními i ty nejdrobnější věci, které se dějí v jejich životě. Huawei P40 lite reaguje na jejich potřeby systémem čtyř fotoaparátů a pokročilými algoritmy umělé inteligence (AI). V závislosti na situaci může teenager použít technologii syntézy vícesnímkového vysokého rozlišení, režim Super Night a Super Night Selfie 2.0 nebo použít ultra širokoúhlého objektivu pro zachycení širších, jasnějších fotek hodných zarámování. Množství funkcí fotoaparátů znamená, že nový chytrý telefon Huawei obstojí v každé situaci, včetně těch nejnáročnějších.

Vhodný pro rychlý život

Jelikož teenageři jsou ve věčném spěchu, ocení vyšší výkon a nižší spotřebu energie smartphonu. P40 lite je osazen čipovou sadou Kirin 810, která je postavena na 7nm architektuře. Díky funkci Huawei SuperCharge o výkonu 40W se chytrý telefon nabije na 70 % za pouhých 30 minut, zatímco baterie o kapacitě 4 200 mAh zajišťuje dostatečné množství energie pro celodenní použití. Díky kombinaci vlastností telefonu s vysokým výkonem a schopností skvělého fotografování je Huawei P40 lite nejuniverzálnějším chytrým telefonem ve své kategorii.

Aplikace, na které jsou mladí zvyklí

Huawei P40 lite obsahuje rozhraní EMUI10 založené na Androidu 10.0 poháněné Huawei Mobile Services (HMS). Ekosystém aplikací HMS přináší širokou škálu globálních a lokálních aplikací v AppGallery.

HUAWEI P40 lite přichází na trh v barvách Midnight Black, Sakura Pink a Crush Green. HUAWEI P40 lite bude dostupný za 6999 Kč (6GB RAM + 128GB úložiště).

Informace o produktech Huawei naleznete na consumer.huawei.com



