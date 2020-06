Apple řeší bizarní problém s nevydaným AirTags

Zdroj: Systweak

O produktu AirTags bylo v posledních měsících velmi slyšet. V praxi se mělo jednat o jakýsi chytrý přívěšek, prostřednictvím kterého budete moci najít například své klíče, a to přes mobilní aplikaci Find My. Samozřejmě tímto přívěškem budete moci dohledat i jiné předměty, jako je například peněženka, batoh a další. Zařízení však nebylo doposud představeno, má se tak stát na online konferenci WWDC20.

AirTags nebyl představen a už má zaděláno na problém

Proto je následující text lehce bizarní. Společnost totiž bude brzy čelit antimonopolnímu vyšetřování právě kvůli připravovanému AirTags. Podobné zařízení se stejnými možnostmi delší dobu nabízí společnost Tile, která stížnost podá. Apple dle všeho má porušovat zákon a k tomu se snaží o dominantní pozici na trhu.

Začátkem tohoto roku začala společnost Tile s kongresem sdílet své obavy a argumentovala, že Apple porušuje antimonopolní pravidla. K tomu se má snažit získat dominantní podíl na trhu. Vše ale vygradovalo ve chvíli, kdy iOS 13 záměrně začalo stěžovat používání zařízení od značky Tile. Nikoho samozřejmě nepřekvapí, že právě Tile se začal ohánět tím, že jde o jasný záměr o narušení konkurenceschopnosti.

Podle The Financial Times poslala firma Tile tento týden evropské komisařce Margrethe Vestage dopis, ve kterém zdůraznila výše zmíněné argumenty. Také vysvětluje, jak Apple selektivně deaktivuje funkce, které umožňují hladký uživatelský zážitek. Tuto kauzu by Apple ale nemusel vyhrát, protože v iOS 13 učinil změny kvůli ochraně soukromí a citlivých dat. V podstatě se dá říci, že firma ztížila práci aplikací na pozadí a sběru informací o poloze zařízení. Právě tyto dvě činnosti Tile využívá.

Společnost Apple se k celé situaci také vyjádřila. Ve své zprávě uvedla, že změny provedené v iOS 13 byly součástí desetileté cesty ke zlepšení soukromí uživatelů, a obvinil Tile ze zahájení bezcenného útoku.

