Samsung plánuje u budoucích Galaxy Watch návrat skvělé funkce

Kde Apple opravdu kraluje, tam Samsung nesahá ani po kotnících. To by se s příchodem nové generace Galaxy Watch Active mohlo změnit. Jihokorejský výrobce totiž hodlá do svých budoucích chytrých hodinek opět implementoval fyzický rotační rámeček.

Samsung pracuje na návratu rotačního rámečku

Takzvaný fyzický rotační rámeček se objevil u první generace Galaxy Watch a byl naprosto úžasný. V podstatě šlo o jiné řešení pro ovládání systému než nabízela konkurence. A právě tato možnost by se mohla brzy vrátit.

Dle certifikace FCC, kterou budoucí generace chytrých hodinek od Samsungu získala, bude zařízení Galaxy Watch vybaveno právě zmíněným fyzickým rotačním rámečkem. To ale není vše, co o tomto modelu víme. Certifikační dokument také uvádí, že hodinky nabídnou Gorilla Glass DX, odolnost proti vodě 5ATM, standard MIL-STD01-8190G, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi 802.11b / g / n a LTE. Navíc se prý můžeme těšit i na 45mm velikost.

Nejzajímavější novinkou samozřejmě ale bude návrat fyzického rotujícího rámečku, který známe z původních Galaxy Watch. Samsung použil digitální rámeček pro řadu Galaxy Watch Active, který používal haptickou zpětnou vazbu.

