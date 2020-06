Platební metoda Stripe přichází do Česka

Zdroj: Stripe.com

Stripe je globální softwarová platforma založená v roce 2010 a spuštěna byla o rok později. Je určená pro zakládání a provozování online podnikání. Od svého spuštění v roce 2011 zpracovává miliardy dolarů ročně pro miliony firem napříč 40 zeměmi. Nově přichází i do nových trhl v Evropě, konkrétně do Česka, Malty, Bulharska a Rumunska. Obchodníci nyní mají možnost přijímat platby do 10 minut a ve více než 130 měnách. Kromě toho mohou Stripe využívat na účetnictví, fakturování, platby třetím stranám a na optimalizaci mobilních plateb, a to vše v rámci jednoho uživatelského prostředí. Stripe umožňuje přístup i k mobilním peněženkám jako Apple Pay a Google Pay.

Stripe by se měl postarat o veškeré věci spojené s platbami

Stripe je určen pro podnikatele, kteří chtějí mít jednotnou platformu pro správu plateb, vystavování faktur, správa slev, předplatného, přináší i kompletní řešení košíku a zaplacení položek ve vašem e-shopu. Jedná se o jakousi alternativu k PayPal for Business. Služby společnosti Stripe využívají například technologické firmy jako Amazon, Facebook, Shopify, Kickstarter, Slack či Salesforce.

Stripe využívá ke správě plateb například český výrobce kompletního jídla v prášku Mana:

„Stripe nám výrazně usnadnil příjem peněz od našich zákazníků i nastavování vhodných řešení předplatného – je to skutečně zlatý standard v platbách. Máme radost, že jsme mezi prvními technologickými společnostmi v Česku, které Stripe využívají a že jsme mohli přispět k jeho zpřístupnění i ostatním českým online obchodníkům,“ říká Jakub Krejčík, zakladatel a ředitel značky Mana.

Základní ceník tvoří 1,4 % z každé transakce z evropské karty a 2,9 % z každé transakce z karty nepocházející z Evropy. Ke každé transakci se odvádí společnosti Stripe fixní částka 6,50 Kč, žádné další poplatky nejsou účtovány. Existuje i varianta pro větší podniky, kde se ceníky vytvářejí individuálně. Stripe nabízí k zakoupení i doplňkový servis, jako úprava reportů pomocí SQL, API pro mobilní aplikace či prémiovou podporu.

