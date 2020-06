iPhoneOS může nahradit současné iOS označení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Populární leaker Jon Prosser ve svém posledním příspěvku heslovitě uvedl „iPhoneOS“. I pod takto krátkým příspěvkem lze lecos vydedukovat. Na co přesně se můžeme těšit?

iPhoneOS místo iOS? Dávalo by to smysl

V blízké budoucnosti by společnost Apple mohla přejít na nový model pojmenování operačního systému iOS. Pokud se podíváme na aktuální seznam všech operačních systémů, které má v nabídce, dávalo by nové pojmenování pro iOS smysl. Přesněji by Apple začal iOS označovat jako iPhoneOS, přesně jako u první generace iPhonu.

V aktuální nabídce systémů najdeme macOS, iPadOS, watchOS a tvOS. Je tedy jasné, že by iPhoneOS zapadl mezi své sourozence. Jeden z uživatelů pak pod samotný tweet Jona Prossera přidal snímek obrazovky, ze které je zřejmé, že již nyní Apple používá iPhoneOS 14.0 jako interní název pro iOS 14. Je tedy dost možné, že se nového pojmenování dočkáme již nyní na WWDC 2020.

Nové pojmenování by také mohlo jasněji uživateli říci, pro jaké zařízení daný operační systém je. Co to ale znamená pro takový iPod touch? Odhaduji, že pokud nový název iPhoneOS dorazí již nyní na WWDC, může to pro iPod znamenat konec. Případně by Apple vydal ještě aktualizaci iOS 14 pouze pro iPod. To by ale nedávalo tak velký smysl.

