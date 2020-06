Apple Music se připojuje ke kampani Black Out Tuesday

Zdroj: TheVerge

Služba Apple Music se zapojuje do celosvětové kampaně „Black out Tuesday“, která se týká hudebního průmyslu. Cílem této kampaně je zvýšit povědomí o nedávné smrti George Floyda z Minneapolis během policejního zatčení. Generální ředitel společnosti, Tim Cook, dříve zdůraznil svou podporu protestů, které se v současností dějí v USA a po celém světě.

Apple Music tak zrušil svůj obvyklý rozhlasový plán Beats 1 a namísto toho nasměruje všechny uživatele iOS a macOS na jedinou streamovací stanici. Pokud jde o Apple Music, karty For You a Radio budou odstraněny, aby se uživatelé dostali na jediný seznam skladeb „For Us, By Us“, ve kterém se budou nacházet skladby od umělců s černou pletí.

Někteří uživatelé již nyní mají k dispozici tlačítko Listen Together, viz snímek obrazovky výše. Rozšíření tohoto tlačítka je ale prozatím sporadické. Většina uživatelů, včetně mě, má k dispozici obvyklé rozložení karet Discover a Radio.

K dispozici je také stanice živého vysílání s myšlenkou, že všichni uživatelé mohou poslouchat stejnou hudbu současně. Vysílání je pravidelně přerušováno hlasem, který říká „tento okamžik vyzývá nás všechny, abychom mluvili a jednali proti rasismu. Všude stojíme v solidaritě s černými komunitami.“

