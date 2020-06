Chytré hodinky nově v obchodech – novinka Moto 360 a také levnější modely

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Polar Grit X M/L

Značka Polar patří mezi ty prémiové, čemuž odpovídá cena a také funkce. Sice zde nenajdeme standardnější operační systém, ale to nijak neubírá na použitelnosti. Nabízí se například GPS/Galileo, certifikace 10 ATM a podpora notifikací z mobilu. Kromě toho se nabízí měření vzdálenosti, monitoring spánku, rychlosti, vystoupaných pater, krevního tlaku a EKG.

Motorola Moto 360 3gen

Motorola se sice dnes již nevěnuje chytrým hodinkám, ale to neznamená, že značka Mot 360 zanikla. Licenci získala druhá společnost, která uvedla třetí generaci pod značkou Motorola. Hodinky Moto 360 3gen nabízí Wear OS od Googlu a základní funkce.

Kingwear K88H Plus

Nové chytré hodinky Kingwear K88H Plus spadají do levnější kategorie, takže musíte počítat s omezenými možnostmi. Na druhou stranu se nabízí například měření tepu, podpora notifikací, fitness funkce a výdrž na jedno nabití až pět dnů.

Canyon CNS-SW82BB

Ačkoliv model CANYON CNS-SW82BB spadá do stejné cenově kategorie jako Kingwear K88H Plus a nabízí podobné funkce, tak se liší zejména svou výdrží. Kapacita baterie je větší o 200 mAh, což by mělo dostačovat až na dvacet dnů na jedno nabití. Nechybí GPS a IP68.

Canyon CNS-SW70SS

Značka Canyon nabízí i model CNS-SW70SS, která je o několik set korun levnější a nabízí jednodušší design. I zde najdeme podporu měření srdečního tepu. Není zde ale GPS. Sice je baterie značně menší, ale výrobce uvádí, že i tento model má dosáhnout na dvacet dnů používání.

Značka Neogo

Na český trh se dostává další značka levnějších chytrých hodinek. Cílí zejména na zájemce jednodušších modelů, které se snaží nalákat kromě ceny také na výdrž na jedno nabití. Například model NEOGO Watch Sense 2, který je z trojice nejlevnější, má vydržet až deset dnů. Je zajímavé, že dražší modely mají výdrž značně nižší. Všechny modely nabízí fitness funkce, podporu notifikací, měření tepu, EKG, a dokonce okysličení krve.



