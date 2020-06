Zdroj: 9to5mac

Apple investuje 330 mil. dolarů do vývoje MicroLED

Apple má opravdu velký zájem o technologii MicroLED. V minulosti jsme několikrát psali o vývoji této technologie, která se brzy objeví v budoucím iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch a dalších. Podle zahraničních zdrojů se nyní Apple rozhoduje, zda investuje 330 mil. dolarů do tchajwanské továrny vyrábějící LED i MicroLED displeje.

Apple chce být méně závislý na ostatních

Apple se nejvíce spojuje s novou továrnou Epistar, což je největší tchajwanský výrobce LED, a tchajwanským výrobcem LCD panelů, AU Optronics. Závod by pak byl umístěn v Longtanské pobočce Hsinchu Science Park. V této továrně by Apple zaměstnával vývojový tým, který by pracoval na mini-LED a MicroLED technologii pro celou řadu produktů, včetně Apple Watch 2020 a budoucího aktualizovaného 16palcového MacBooku Pro.

Firma tak skutečně plánuje Samsung odříznout takřka ve všech směrech. Chce totiž dokončit výrobu nové generace pod názvem MicroLED, což je technologie lepší než OLED, zato mnohem dražší.

Společnost do této technologie začala investovat již v roce 2014, kdy mimo jiné také získala LuxVue Technology, firmu zabývající se těmito technologiemi. Zpočátku se mělo za to, že se nového zobrazovacího panelu MicroLED dočkáme již při prvním uvedením Apple Watch, to se však bohužel nestalo.

Displeje MicroLED používají zcela odlišné sloučeniny pro vyzařování světla, než dosavadní OLED panely. Navíc jsou tenčí, jasnější a energeticky účinnější. Apple již nějaký ten čas dává najevo, že by se rád stal nezávislou společností. Některé komponenty si již začíná vyrábět sám. V průběhu několika let však dojde také k „sestřelení“ hlavního dodavatele displejů – Samsung. Buď jeho displeje nahradí panely od LG, anebo použije své technologie.

Apple chystá pro rok 2020 a 2021 šest produktů s MicroLED

Pro rok 2020 a 2021 je podle analytika Ming-Chi Kuo připraveno šest produktů s mini-LED displeji. Prý se technologie objeví v novém 12,9palcovém iPadu Pro, 27palcovém iMacu Pro, 14,1palcovém MacBooku Pro, 16palcovém MacBooku Pro, 10,2palcovém iPadu a 7,9palcovém iPadu mini.

Slavný analytik však nezveřejnil datum uvedení produktů na trh, s výjimkou iMacu Pro, který by se měl objevit ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, a 7,9palcového iPadu mini, jenž bude představen v průběhu roku 2020.

Firma v současnosti testuje také prototypové modely chytrých hodinek s displejem MicroLED, a to již od roku 2017. Těchto hodinek bychom se mohli dočkat už letos.

