Umělá inteligence od Microsoftu vám bude vytvářet úkoly

Moderní technologie nám umožňují získávat více informací a komunikovat takřka bez jakýchkoliv bariér s kýmkoliv. problémem je ale množství toho všeho. Už se vám asi stalo, že v rámci záplavy informací a úkolů jste opomněli něco udělat. Případně to zapadlo v konverzaci. Microsoft se na tuto problematiku zaměřil a vytvořil umělou inteligenci, která vám pomůže s úkoly.

Umělá inteligence vám bude vytvářet úkoly

V Microsoftu vypracovali systém, který bude automaticky vytvářet úkoly na základě komunikace, například v e-mailu. Systém je naučený na vyhledávání závazků nebo slibů. Pakliže detekuje v konverzaci například to, že jste přislíbili zaslání nějakého dokumentu konkrétní osobě, systém to vyhodnotí jako závazek.

Následně se snaží pochopit nebo spíše určit, co je předmětem konverzace a co by mělo být uděláno. V ukázce níže například dvě osoby vedou pracovní konverzaci, kdy jedna slíbí zaslání zprávy. Umělá inteligence zpracuje tuto konverzaci a vytvoří úkol, který připomene účastníkovi, aby zaslal zprávu druhé osobě.

Ve výsledku se tak dočkáme systému, který vám bude automaticky generovat úkoly, které máte udělat. Zatím není jasné, jestli a kdy se tato novinka dostane do služby Outlook nebo někam jinam v rámci produktů společnosti Microsoft.

Ačkoliv se jedná o zajímavý koncept s praktickým využitím, otázkou je, jestli takovou funkci budou chtít samotní uživatelé. Do jisté míry bude umělá inteligence úkolovat samotného uživatele. Navíc si musíme počkat, jak moc bude tato technologie přesná a jestli se na ni budeme moci spolehnout. V praxi asi nebude nic dělat automaticky, ale asi dá návrh na zařazení úkolu do seznamu.

