Twitter testuje funkci omezující odpovědi na tweety

Sociální síť Twitter potvrdila, že začala testovat nové nastavení, jež uživatelům umožní omezit, kdo bude moci odpovídat na tweety. Tato novinka byla poprvé zaznamenána již na začátku tohoto roku, ovšem až nyní je oficiálně potvrzena. Podobně jako v případě Facebooku, současná implementace obsahuje malou ikonu v rohu aplikace. Klepnutím na ni se zobrazí okno s hláškou „Kdo může odpovědět?“.

Twitter plánuje vydat novou funkci, nyní jí testuje

V této části si pak uživatelé mohou vybrat jednu ze tří možností – Everyone, People You Follow a Only People You Mention. Jestliže se pro některou z nich rozhodnete, místo pro odpověď bude pro irelevantní uživatele šedé. Příspěvek si i přesto budou moci zobrazit, ale ne odpovídat.

Testovací funkci mohou nyní používat pouze vybraní uživatelé. Vzhledem k tomu, že se novinka teprve testuje, není prozatím jasné, kdy by se mohla dostavit všem uživatelům. S největší pravděpodobností ale testování nebude příliš dlouhé, pokud se tedy neobjeví nějaké nepříjemnosti.

Ředitelka produktového managementu Suzanne Xie ve svém příspěvku zmiňuje, že jednou z největších výhod Twitteru je jeho otevřenost vůči platformám, jako je třeba Facebook. Kdokoli a každý může odpovědět přímo na tweet – a to není vždy ideální. Odpovědi se mohou často přeměnit na moře urážlivých reakcí, bez ohledu na předmět. Až doteď byl jediným způsobem, jak tyto komentáře omezit, uzamčení účtu. To se ale brzy změní.

