Realme Buds Air Neo možná už na konci května

Společnost Realme momentálně dokončuje levnější alternativu svých sluchátek k základní verzi Buds Air. Bezdrátová sluchátka budou známa pod názvem Buds Air Neo a na první pohled je příliš nerozeznáte od původní generace. Nejpodstatnější změny proběhnou ve vnitřní stránce, kde čínský výrobce chystá provést několik zásadních kompromisů. To vše bychom mohli mít potvrzené již koncem tohoto měsíce.

Stále slušná sluchátka

Nižší cena u modelu Buds Air Neo se odrazí v absenci bezdrátového nabíjení a ve výměně USB typu C za klasický microUSB port. Ostatní funkce zůstanou nedotknuty, což znamená, že například ponechají i čip R1. K němu se váže speciální režim s názvem Game Mode, který přináší až o 51 % menší zpoždění zvuku nejen při hraní her. Následně u sluchátek také vyniknou 13mm reproduktory nebo optické senzory pro rozpoznání nasazení sluchátek do uší.

Ve spojení s nabíjecím pouzdrem vyjde výdrž baterie na působivých 17 hodin a konektivitu zaštítí technologie Bluetooth 5.0. Nabíjecí pouzdro má pouze tlačítko určené pro párování a LED kontrolku určující stav baterie. V blízké budoucnosti by Realme mělo přinést ještě vyšší verzi s přívlastkem Pro, která se bude podobat konkurenčním AirPods Pro od kalifornského Applu. K oficiálnímu oznámení nepochybně dojde 25. května, kdy dorazí i spousta jiných novinek od Realme.

