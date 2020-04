Google ukončil aplikaci AdSense pro Android a iOS [aktualizováno]

Aktualizováno 24. 4.

Google minulý rok avizoval, že ukonči mobilní aplikace služby AdSence pro Android a iOS. Mělo se tak stát již v roce 2019, ale došlo ke zdržení. Nyní ale informuje všechny uživatele této služby, že aplikace oficiálně již nejsou dostupné v obchodech Google Play a AppStore. Došlo také k ukončení kompletní podpory a nebudou vycházet ani bezpečnostní aktualizace. Uživatelé jsou odkázání na nové rozhraní této služby.

Nadále budeme investovat do dobře fungujícího mobilního řešení AdSense, které pro své uživatele nepřetržitě zlepšujeme. Sledujte aktuální informace – letos přijdou ještě další funkce!

Původní článek 16. 7.

Google provozuje mnoho služeb a o některých z nich běžní uživatelé ani neslyšeli. Jednou z nich je například AdSense. V podstatě se jedná o nástroj pro majitele webových stránek, který nabízí možnost vytvoření reklamních bannerů a jiných objektů, které pak umísťují na své webové stránky. Zároveň se jedná o službu, prostřednictvím které sledují výkonnost reklam a jejich výdělek. Služba jako taková má i mobilní aplikace, ale to se brzy změní.

AdSense jen jako webová aplikace

Vzhledem k tomu, že AdSense není masová služba, tedy něco, co by využil každý uživatel internetu, tak jsou zde trochu odlišné nároky. Google analyzoval data ohledně návštěvnosti a došel ke zjištění, že uživatelé převážně používají webovou verzi, a to i na mobilních telefonech. Z tohoto důvodu je celkem logické, že Google přesměruje své zdroje a bude hlavně vyvíjet webovou verzi.

Google tak oznámil, že končí mobilní aplikace pro Android a iOS. Stane se tak ještě tento rok, ale nebylo nijak upřesněno, kdy konkrétně. Zároveň plánuje oznámit důležité novinky pro webovou verzi služby AdSense, což se dotkne i mobilní verze webové stránky.

Společnost ve svém ohlášení také zmiňuje, že se nyní nabízejí pro web technologie jako akcelerované mobilní stránky (Accelerated Mobile Pages – AMP) nebo progresivní webové aplikace (Progressive Web Apps – PWA). Je tedy zřejmě, že se vydá touto cestou.

Není to poprvé, co Google ruší mobilní aplikace a vydává se cestou čistě webových aplikací a služeb. Ale není neobvyklé, když udělá opačný krok. Za zmínku stojí Google Fit, kde jsou oficiálně jen mobilní aplikace.

Zdroje: adsense.googleblog.com, androidpolice.com



