TomTop a TOP produkty ve slevě! [sponzorovaný článek]

TomTop myslí na 3D tisk, který v dnešní době činí velký podíl ve světě technologií . Lze tisknout prakticky všechno. Po zuby až po celé domy! Souprava 3D tiskáren pro domácí použití v českých obchodech však stojí nemalé peníze, a to i za základní modely. Tento nešvar však vyřešil zahraniční e-shop TomTop.com.

Tiskárna Anet ET4 překvapí především svojí velikostí. „Kapesní“ velikost zařízení ve skutečnosti činí pouhých 44.0 x 34.0 x 48 cm. O místo si tedy příliš neřekne a vejde se prakticky kamkoliv. Váha se zastavila na více než přijatelných 8 kilogramech.

Výrobce k tiskárně navíc přidává 10m vlákna, můžete si tedy navrhnout svůj první model a jednoduše si jej vytisknout. K tomu vám bude stačit pouhý počítač s konektivitou na úrovni USB a OS Windows či Linux a navíc můžete tisknout i OFFLINE! Výrobce implementoval také tu možnost do tiskárny vkládat i karty SD, kde máte návrhy uložené. Tisk by tedy měl být plně bez problémů.

Může se zdát, že jediné problémy může dělat sestavení. Výrobce své balení obohatil o podrobný návod, díky kterému Anet ET4 sestrojíte velmi snadno. Jen se připravte na to, že v rámci minut to opravdu nebude. Zařízení ve své konstrukci nabízí jednoduchý LCD displej pro nastavení a informace o tisku. Budete o něm mít tedy přehled nejen na ploše svého osobního počítače.

Originální Anet ET4 je u internetového obchodu TomTop po dobu prvního týdne za 4 191 Kč. Že to stále není dost dobré? Pak by vás mohlo zajímat, že si produkt můžete zakoupit z německého skladu. Tiskárna se k vám tak dostane do jednoho týdne a vyhnete se všem poplatkům. Kupujte ZDE.

3D tisk nemusí být drahou záležitostí

3D tiskárny jsou každým měsícem více a více populární. Mohou za to z větší části média, která o 3D tisku píše takřka každý den. A je to jedině dobře. Ještě před necelým rokem byla taková malá tiskárna pro domácí použití velmi drahá, dokonce se našli tací, kteří byli ochotní za takovou „hračku“ zaplatit půlroční výplatu. Ovšem nyní se karty obrátily.

Internetový obchod TomTop samozřejmě na tento problém zareagoval a rozhodl se zákazníkům nabídnout speciální slevu v podobě snížení ceny o téměř 70 %. Sleva se týká produktu pod názvem Creality 3D.

Produkt je v prodeji za 21 751 Kč, pokud však použijete náš odkaz, zaplatíte pouze 6 614 Kč. Creality 3D můžete zakoupit ZDE.

Hlavní funkce:

S LCD displejem a klávesnicí snadné použití v režimu offline.

Podporuje off-line tisk, a to pomocí SD karty či USB.

Dokáže tisknout o velikosti 300 x 300 x 400 mm.

Podporuje více tiskových vláken 3D: ABS / PLA / TPU a tak dále.

Zjednodušená struktura znamená rychkou montáž a snadné nastavení.

Zvýšená stabilita a spolehlivost: hliníková deska zajišťuje stabilnější tisk.

Xiaomi Enchen Sharp Hair Trimmer

Značka Xiaomi vyrábí opravdu skoro všechno, v minulých dnech jsme se podívali na jejich roušky a dnes si představíme zastřihovač vlasů a vousů Enchen. Ten stojí jen necelých pět stovek korun a může se v dnešní době zavřených kadeřnictví hodit. Pojďme si ho podrobněji přestavit.

Zastřihovač od Xiaomi nabízí silný motůrek se silou 7500rpm/min. Jeho výhodou je také nízká hlučnost. Otočné kolečko na těle strojku umožňuje nastavit zastřihování na délku 0,8 – 2 mm. Spolu s dodávanými nástavci lze ale zastřihovat i na větší délku.

Xiaomi Enchen se nabíjí přes USB, přičemž jedno nabití dodá strojku energii na 45 minut. Dostupný je v červené barvě a nyní v obchodě TomTop k němu dostanete zdarma nůžky na střihání vlasů a zástěru. To vše nyní můžete koupit zde se slevou 52 procent za krásných 516 Kč s poštovným zdarma.



