Netflix: jak vypnout automatické přehrávání epizod [návod]

Video streamovací služba Netflix automaticky přehraje další epizodu v pořadí díky funkci zvané autoplay. Jak již název funkce napovídá, autoplay automaticky začne přehrávat další díl/epizodu či film v řadě. Stane se tak ve chvíli, kdy předchozí epizoda daného pořadu skončí. Pokud ale chcete zakázat automatické přehrávání, můžete tak učinit změnou nastavení účtu Netflix.

V našem novém návodu se podíváme na to, jak vypnout funkci autoplay. Níže uvedené kroky fungují na všech zařízeních, včetně iPhone, iPad, Apple TV, Android, Xbox, Switch, Roku, Amazon Fire TV, Netflix na webu v počítačích Mac nebo Windows, nebo kdekoli jinde, ze kde používáte stejný účet.

Netflix: jak zakázat automatické přehrávání dalších epizod

Vypnutí automatického přehrávání epizod a pořadů na Netflixu vyžaduje použití webového prohlížeče. Otevřete tedy jakýkoli webový prohlížeč na jakémkoli zařízení a přejděte na ttps://netflix.com. Do služby se přihlaste svými údaji jako obvykle.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Z možností nabídky účtu Netflix vyberte „Spravovat profily“. Vyberte uživatelský profil, na kterém chcete zakázat automatické přehrávání epizod. Následně klepněte na políčko „Autoplay next episode in a series on all devices“. Klepnutím na toto políčko funkci deaktivujete. Poté provedené změny uložte.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Po deaktivaci funkce autoplay se nastavení přenese na jiná zařízení přihlášená do služby Netflix. Někdy může ale tato změna chvíli trvat, než se zcela projeví. Proto pokud používáte službu na více zařízeních, jako jsou Apple TV, iPhone, iPad, Amazon Fire, Xbox, Nintendo Switch, Android, Roku, Mac, Windows, může chvíli nové nastavení trvat.

Proces ale můžete urychlit přepínáním profilů. Občas jednoduše restartuje zařízení nebo jej vypněte a znovu zapněte. Pokud se náhled rozhodnete, že chcete funkci mít opět aktivní, postupujte podle stejného postupu výše. Nutno podotknout, že se toto nové nastavení vztahuje také na všechny stažené offline pořady, které jste si uložili lokálně na iPhone nebo iPad. Líbí se vám, že Netflix automaticky přehrává další epizody? Dejte nám vědět v komentářích.



