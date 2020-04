Huawei nabízí 20% slevu na opravu mobilu nebo tabletu [omezená akce]

Společnosti v rámci pandemie se snaží nabídnout nejrůznější výhody svým zákazníkům. Z určitého úhlu pohledu se na to dá pohlížet jako na marketingovou akci. Například Huawei prodlužuje záruku na modely, kterým vypršela v rozmezí od 15. března do 15. června 2020 do do 15. června 2020. Nyní zde ale máme jinou akci, na pozáruční opravy. Sleva platí po omezenou dobu a jen u vybraných zařízení.

Huawei a sleva na servis

Je zde několik podmínek v rámci možnosti uplatnění slevy. V podstatě akce platí na výměnu prasklého displeje a výměnu základní desky. Na cokoliv jiného neplatí sleva. Součástí akce je bezplatné vyzvednutí a doručení zařízení skrze přepravní společnost.

Samotná akce trvá od je od 27. dubna do 27. května 2020. Akci lze využít u servisních středisek Britex (Pobočka Kladno), BPS Mobil (Pobočka Olomouc), Český servis (Pobočky Praha, Brno, Ostrava), Centrum zákaznických služeb Huawei (Praha, OC Quadrio) a Značková prodejna a servis Huawei (Praha, Westfield Chodov). U všech je možnost přepravy kurýrem.

V některých případech lze ušetřit i několik tisíc korun, ale vše záleží na ceně zařízení, dalo by se říci. Seznam zařízení, ceny a případné ceny po slevách jsou uvedeny níže:

Huawei P40 Pro Výměna displeje: 7 829 Kč, cena po slevě 6 263 Kč Výměna základní desky:: 12 629 Kč, cena po slevě: 10 103 Kč

Huawei P40 Výměna displeje: 5 329 Kč, cena po slevě 4 263 Kč Výměna základní desky: 10 729 Kč, cena po slevě: 8 583 Kč

Huawei P40 lite Výměna displeje: 3 329 Kč, cena po slevě 2 663 Kč Výměna základní desky: 4 729 Kč, cena po slevě: 3 783 Kč

Huawei P40 lite E Výměna displeje: 2 459 Kč, cena po slevě 1 967 Kč Výměna základní desky: 3 019 Kč, cena po slevě: 2 415 Kč

Huawei P30 Pro Výměna displeje: 6 499 Kč, cena po slevě 5 199 Kč Výměna základní desky: 10 729 Kč, cena po slevě: 8 583 Kč

Huawei P30 Výměna displeje: 4 229 Kč, cena po slevě 3 383 Kč Výměna základní desky: 7 129 Kč, cena po slevě: 5 703 Kč

Huawei P30 lite Výměna displeje: 3 029 Kč, cena po slevě 2 423 Kč Výměna základní desky: 4 729 Kč, cena po slevě: 3 783 Kč

Huawei Mate20 Pro Výměna displeje: 8 729 Kč, cena po slevě 6 983 Kč Výměna základní desky: 10 529 Kč, cena po slevě: 8 423 Kč

Huawei P20 Výměna displeje: 4 229 Kč, cena po slevě 3 383 Kč Výměna základní desky: 9 729 Kč, cena po slevě: 7 783 Kč

Huawei P20 lite Výměna displeje: 3 259 Kč, cena po slevě 2 607 Kč Výměna základní desky: 4 229 Kč, cena po slevě: 3 383 Kč

Huawei Y5 2018 Výměna displeje: 2 116 Kč, cena po slevě 1 693 Kč Výměna základní desky: 2 889 Kč, cena po slevě: 2 311 Kč

Huawei Y5 2019 Výměna displeje: 2 129 Kč, cena po slevě 1 703 Kč Výměna základní desky: 2 349 Kč, cena po slevě: 1 879 Kč

Huawei Y6 2018 Výměna displeje: 2 074 Kč, cena po slevě 1 659 Kč Výměna základní desky: 2 859 Kč, cena po slevě: 2 287 Kč

Huawei Y6 2019 Výměna displeje: 2 029 Kč, cena po slevě 1 623 Kč Výměna základní desky: 3 029 Kč, cena po slevě: 2 423 Kč

Huawei Y6s Výměna displeje: 2 052 Kč, cena po slevě 1 642 Kč Výměna základní desky: 2 909 Kč, cena po slevě: 2 327 Kč

Huawei Y7 Prime 2018 Výměna displeje: 2 129 Kč, cena po slevě 1 703 Kč Výměna základní desky: 2 850 Kč, cena po slevě: 2 280 Kč

Huawei Y9 Prime 2019 Výměna displeje: 2 706 Kč, cena po slevě 2 165 Kč Výměna základní desky: 3 759 Kč, cena po slevě: 3 007 Kč

Huawei P Smart Výměna displeje: 2 029 Kč, cena po slevě 1 623 Kč Výměna základní desky: 4 929 Kč, cena po slevě: 3 943 Kč

Huawei P smart Z Výměna displeje: 2 729 Kč, cena po slevě 2 183 Kč Výměna základní desky: 4 229 Kč, cena po slevě: 3 383 Kč

Huawei P Smart 2019 Výměna displeje: 2 329 Kč, cena po slevě 1 863 Kč Výměna základní desky: 3 729 Kč, cena po slevě: 2 983 Kč

Huawei P smart Pro Výměna displeje: 2 729 Kč, cena po slevě 2 183 Kč Výměna základní desky: 4 729 Kč, cena po slevě: 3 783 Kč

Huawei nova 5T Výměna displeje: 3 729 Kč, cena po slevě 2 983 Kč Výměna základní desky: 5 729 Kč, cena po slevě: 4 583 Kč

Huawei MediaPad T3 10 Výměna displeje: 1 929 Kč, cena po slevě 1 543 Kč Výměna základní desky: 3 929 Kč, cena po slevě: 3 143 Kč

Huawei MediaPad T5 10 Výměna displeje: 2 529 Kč, cena po slevě 2 023 Kč Výměna základní desky: 4 029 Kč, cena po slevě: 3 223 Kč

Huawei MediaPad M5 Lite 10 Výměna displeje: 3 629 Kč, cena po slevě 2 903 Kč Výměna základní desky: 5 229 Kč, cena po slevě: 4 183 Kč



Jsou zde další podmínky v rámci této akce. Například jeden zákazník může slevu uplatnit jen na tři kusy, přičemž vše podléhá dostupnosti skladových zásob. Další informace najdete na oficiálních stránkách věnované této akci.

Zdroj: Tisková zpráva



