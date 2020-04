Huawei chystá MatePad 10.4, unikly specifikace

Zdroj: Gizmochina

Společnost Huawei nedávno nechala jeden ze svých připravovaných tabletů uniknout na internetu. Samozřejmě tak neučinila schválně. To samé platí o dalším úniku, který nový tablet odhaluje daleko podrobněji. Uživatel sociální sítě Weibo zveřejnil údajné specifikace tabletu Huawei MatePad 10.4, který by měl nabídnout například procesor Kirin 810 od HiSiliconu.

Huawei MatePad 10.4 může dorazit už brzy

Podle příspěvku na čínském webu bude Huawei MatePad 10.4 nabízet rozlišení 2000 x 1200 pixelů. Přední i zadní fotoaparáty budou nabízet 8 megapixelů a tabletu bude podporovat stylus. MatePad 10.4 má také dorazit ve více verzích, konkrétně se 4GB RAM + 64GB vnitřním úložištěm a 6GB RAM + 128GB vnitřním úložištěm. Poslední zmíněná varianta pak bude podporovat SIM kartu, zatímco pouze Wi-Fi model bude k dispozici ve variantě 4 GB RAM + 64 GB nebo 4 GB RAM + 128 GB.

Nově připravovaný MatePad 10.4 by se také měl prodávat za zhruba 255 amerických dolarů, tj. cca 6 297 Kč bez DPH. V prodeji bude White a Night Gray barevná varianta. Prozatím ale není jisté, kdy by měl tablet být představen. Dle zahraničních serverů by k představení mohlo dojít ve druhém kvartále letošního roku.

