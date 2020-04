Applu Music je druhou největší streamovací službou roku 2019

Zdroj: TheVerge

Hudební streamovací služby (Applu Music, Spotify aj.) zažívají opravdové žně. Globální online trh v roce 2019 meziročně vzrostl o skvělých 32 %. Podle analýzy společnosti Counterpoint Research přibylo nových 358 mil. předplatitelů.

Applu Music se daří, Spotify více a ostatní dotahují

Kdo je jasným celosvětovým lídrem není třeba zmiňovat. Spotify na trhu vládne s 31% podílem, přičemž vládne i počtu předplatitelů – celkem 35% podíl na trhu. Na druhém místě se samozřejmě nachází Apple Music, které má 24% podíl na trhu. V rámci počtu předplatitelů pak obsazuje 19% podíl. Na druhou stranu se uživatelská základna (předplatitelů) Apple Music meziročně zvětšila o 36 %.

Amazon Music, YouTube Music a Tencent Music se prozatím za těmito společnostmi táhnou. Nejblíže druhé příčce je Amazon Music, které má 15% podíl na trhu. Co ale stálo za tak úspěšným obdobím?

Například společnost Spotify si udržela své prvenství hlavně pomocí propagačních aktivit, jako je bezplatné Spotify po dobu tří měsíců, snižování cen, přizpůsobivé kampaně a zaměření na exkluzivní obsah. Technologičtí giganti, jako Apple, Amazon či Google se začali zaměřovat na streamování hudby o něco později. Jejich hlavní výhodou je dostatečný finanční kapitál, čímž mohou jednodušeji vytvořit tvrdou konkurenci. Apple Music je na druhém místě také svými novými funkcemi – noční režim, nové seznamy skladeb a podobně.

Co je také zajímavé, tak více než 80 % z celkových příjmů pocházelo přímo z placeného předplatného, zatímco zbytek pocházel z reklam a partnerství se značkami a telco. Do konce letošního roku by se trh s předplatiteli měl přehoupnout přes 450 mil.

