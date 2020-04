Amazon pracuje na své herní streamovací platformě

Zdroj: The Next Web

Společnost Amazon by dle zahraničních zdrojů měla pracovat na zbrusu nové platformě. Konkrétně se bude jednat o platformu pro streamování her, která by byla velmi podobná Stadia od Googlu či GeFroce Now od Nvidia.

Amazon může přinést na oživení

Amazon zřejmě chce využívat své cloudové technologie i v jiných oborech. Proto by podle všeho měla pracovat na své vlastní platformě, prostřednictvím které by bylo možné streamovat hry. Zajímavostí také je, že Amazon pracuje na hře s názvem Crucible již od roku 2014 a společně s touto hrou firma přinese další hru pod názvem New World, která bude zapadat do masivního multiplayerového online herního žánru.

Nová hra měla být představena už v průběhu minulého měsíce. Bohužel z důvodu vypuknutí pandemie COVID-19 bylo představení přesunuto do května letošního roku. Samozřejmě není jisté, zda v tento termín hra skutečně dorazí.

Teď už ale zpět k platformě. Ta by samozřejmě mohla těžit s aktuálního know-how Amazonu, neboť právě tato společnost vládne trhu s cloudovým úložištěm. Díky tomu si myslíme, že by mohla na trhu platforma přinést zajímavé oživení, hlavně by od samého začátku byla silnou konkurencí. Prozatím ale jde pouze o spekulace, takže si budeme muset počkat na oficiální představení, ke kterému by mělo dojít v průběhu Q2 – Q3 2020.

