AccuWeather přináší nové uživatelské rozhraní, chce se stát jedničkou

Vzhledem k tomu, že aplikace Dark Sky na Androidu končí, AccuWeather začíná testovat zbrusu nové uživatelské rozhraní pro svou Android aplikaci. Společnost tímto způsobem velice rychle reaguje na nedávnou akvizici Applu. Co tedy přesně chystaná aktualizace přinese?

AccuWeather se snaží využít konce Dark Sky

Nejnovější beta verze obsahuje prominentnější 60minutovou předpověď a přidává dolní lištu pro snadný přístup k hodinovým a denním předpovědím a radarovému pohledu. Díky modernějšímu rozhraní a změření na krátkodobé předpovědi může být aplikace náhradou za Dark Sky. AccuWeather to bude mít ale vzhledem ke své historii, kdy se prokázalo, že prodával uživatelská data, velmi těžké.

Po nainstalování nové aktualizace si ihned všimnete přepracované ikony, která je v podstatě převrácenou verzí jejího předchůdce – oranžové slunce na bílém pozadí. Jakmile na ikonu klepnete, zobrazí se vám nejdůležitější změny a poté se dostanete na zcela nové rozhraní, které používá aproximaci aktuální barvy oblohy jako pozadí pro celou aplikaci.

Aktuální teplota se nově zobrazuje ve formě hodin, které vám zobrazují předpověď na dalších 60 minut. U kruhu se nachází také barevné pruhy, jež naznačují, jaké lze očekávat očekávat. Když přejdete do dolní části aplikace, uvidíte nově podrobnosti o východu a západu slunce, teplotě, větru a vlhkosti. K dispozici zde budou také informace pro alergiky.

Hamburger menu v levém horním rohu vám pak umožní přejít na prémium tarif, čímž se vám nebudou zobrazovat reklamy. Ostatní spodní záložky se velmi podobají navigaci na starém horním panelu. Widgety jsou taktéž odstraněny s tím, že i trvalé oznámení o teplotě. Aplikace si však v systémových předvolbách stále zachovává kategorii „průběžné oznámení“, takže je pravděpodobné, že se oznámení o teplotě vrátí. To samé platí i o widgetech, které mají být v současné době přepracovávány. Beta verze aplikace má také velice špatnou výkonnost. Animace a přechody nejsou vůbec plynulé. Doufejme, že se to velmi brzy změní. Nové rozhraní můžete získat registrací do beta programu v Obchodě Play. Případně pak můžete stáhnout APK soubor.

