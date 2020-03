Xiaomi ukončuje projekt vlastního procesoru

Zdroj: Xiaomi

Pokud se dnes podíváte na trh se smartphony, najdete několik výrobců procesorů. Mezi ty přední patří Qualcomm, Mediatek i Samsung. Pak jsou zde menší hráči jako Unisoc. V roce 2017 ale do této kategorie zamířila i společnost Xiaomi, která představila svůj vlastní procesor Surge S1. Zřejmě se ale jednalo o první a poslední pokus.

Xiaomi přesměrovává své zaměření

Už v době představení Surge S1 se nejednalo o nějak výkonný a moderní čip. Konkurence dokázala nabídnou lépe vybavené procesory, tudíž jsme očekávali, že drhá generace nabídne značné vylepšení. Surge S2 měl být představen v roce 2018, ale nestalo se tak. Nyní se objevují informace, že tým stojící za procesory Xiaomi se začíná soustřeďovat na jiné produkty.

Dle dostupných informací se Xiaomi nyní zaměřuje na vytváření vlastních čipů z oblasti Bluetooth a RF. Také se objevují projekty na umělou inteligenci v rámci internetu věcí. Zřejmě Xiaomi dává více prostoru pro vlastní proprietární řešení v případě příslušenství a nejrůznějších chytrých doplňků.

Pokud by Xiaomi chtělo na tomto trhu uspět s vlastním procesorem, muselo by se do všeho napumpovat neuvěřitelné množství prostředků. Ostatně konkurence v podobě Qualcommu a Mediateku je skutečně silná. Sice Xiaomi zde neuspělo, možná se ale dočkáme jiného hráče v podobě společnosti Oppo. Ta pracuje na vlastním řešení, ale jestli se bude jednat o procesor, není zatím příliš jasné.

