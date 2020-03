Na březnové konferenci Machine Learning Prague budou přednášet AI odborníci z celého světa

Zdroj: mlprague.com

Na pátém ročníku největší konference o strojovém učení v Evropě mohou návštěvníci opět čekat české i zahraniční řečníky, odborníky z Applu, Googlu, Facebooku, ale i NASA, Microsoftu či izraelského námořnictva. O čem budou posluchačům povídat?

Mezi letošními speakery se objeví François Chollet, který patří mezi současné pionýry a významné výzkumníky na poli umělé inteligence a strojového učení. Tento softwarový inženýr, momentálně působící v deep learning výzkumném týmu umělé inteligence Google Brain.

François se nesmazatelně zapsal do AI komunity, když světu v roce 2015 představil dnes již populární deep learning API Keras. Vytvořením tohoto API pomohl pokročit v deep learning vývoji a testování. Keras dnes ve světě používají stovky tisíc uživatelů, značné množství startupů, výzkumných laboratoří (včetně CERNu, Microsoft Research či NASA) a velkých společností jako jsou Netflix, Uber, Google, anebo Yelp. Spolupracuje také na platformě strojového učení TensorFlow, která využívá právě rozhraní Keras a výrazně tak zjednodušuje sestavování různých neuronových sítí.

Postupný vývoj k obecné AI

Své zájmy François mimo jiné dělí mezi pochopení simulace raných stádií lidského kognitivního vývoje (kognitivní vývojovou robotiku), technologie pákového efektu, demokratizaci vývoje, zavádění a snadné používání umělé inteligence. Je autorem populární učebnice Deep Learning with Python.

Na letošním Machine Learning Prague 2020 zahájí první den bloku přednášek s tématem: Defining and measuring intelligence: from developing task-specific AI skills to developing broad AI abilities (tedy: Definování a měření inteligence: od rozvoje AI se specifickými dovednostmi po vývoj AI s širokým záběrem schopností).

“Konference Machine Learning Prague je největší evropskou akcí, která představí aktuální trendy ve výzkumu a vývoji umělé inteligence. Pro pozvané hosty, návštěvníky i nás samotné je to skutečně ta největší AI událost, které se již pátým rokem daří do Prahy přitáhnout přední osobnosti z oboru strojového učení z celého světa,“ popisuje Jiří Materna, spoluorganizátor konference.

Efektivně udržovat stroje v chodu

Prediktivní údržba: Revoluce ve světě strojů s pomocí vědeckých dat (Predictive maintenance: How does data science revolutionize the world of machines?), to je téma, se kterým do Prahy na březnovou konferenci přijede Victoriya Kalmanovich.

V minulých letech Victoriya v izraelské armádě navrhovala obranné systémy a zastávala pozici projektové manažerky a výzkumnice na projektu autonomních vozidel. V současné době v izraelské armádě vede jednotku pro výzkum a vývoj. Konkrétně má na starost několik vývojářských týmů, je spoluzakladatelkou Námořního inovačního centra, vedla několik námořních hackathonů pro izraelské námořnictvo.

Ve své přednášce představí na konkrétní případové studii izraelského námořnictva techniku prediktivní údržby strojů. Prediktivní údržba mění způsob, jakým jsou data sbírána a díky kterému je možné sledovat jedinečný životní cyklus každého zařízení. Victoriya tuto metodu sama označuje za revoluční, protože díky ní získávají operátoři informace o budoucích, neznámých či dříve nepředvídatelných kritických chybách. Mohou tak dopředu předpovědět, kterému zařízení se budou muset věnovat, a vytvořit tak efektivní a inovativní prostředí.

Umělá inteligence versus soukromí uživatelů

Vojta Jína působil v Googlu, kde se spolupodílel na tvorbě javascriptového open-source frameworku AngularJS. Dnes pracuje v Applu na tom, aby vaše chytré telefony a tablety byly ještě chytřejší. V kalifornském Mountain View se zabývá řešením strojového učení při vývoji inteligentních produktů, aniž by obětoval soukromí uživatele. Dle jeho vlastních slov se jedná o těžký, ale důležitý úkol.

Snaží se přijít na to, co konkrétní uživatel v danou chvíli potřebuje, na základě toho, co jeho chytré zařízení o něm ví. Například, když si majitel iPhonu v posilovně nasadí sluchátka, náš chytrý asistent věděl, jakou hudbu mu má nabídnout. Více než tři roky strávil na tajném projektu a nyní má dovoleno o nejmodernějších technologiích, na kterých v Applu pracoval, mluvit. Na konferenci přijede s přednáškou Soukromé společné učení (Private Federated Learning). Ve svém povídání Vojta posluchačům přiblíží tuto techniku strojového učení, která bere ohled na soukromí uživatele a trénuje algoritmy napříč decentralizovanými koncovými zařízeními aniž by docházelo k samotné výměně dat mezi nimi.

Jména všech přednášejících naleznete na webu konference, která se uskuteční v pražském CEVRO Institutu a Rudolfinu od 20. do 22. března 2020.



