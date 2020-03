Levné nákupy lákají, jenže až 14 % domácností má problém vyjít s penězi [sponzorovaný článek]

Dnešní doba internetu mnoho věcí usnadní, přináší však s sebou spoustu rizik. Jedním z nich je až příliš lehké nakupování, kdy stačí pár kliknutí a nákup je na cestě. S tím se také pojí nepřeberné množství e-shopů, které se předhánějí v různých akcích, slevách nebo nabídce levného zboží. Nádhera! Dokud však člověk nakupuje s rozumem.

Právě jednoduchost nákupů přes internet často svádí k nerozmyšleným nákupům. Příjmy českých rodin sice za posledních pár let vzrostly, finanční rezervu s dostatečným množstvím uspořených peněz má však málokdo.

Známým a velkým e-shopem, jehož stránky jsou v dnešní době hojně navštěvované a produkty se těší velké oblíbenosti, je poměrně nedávno založený internetový obchod s oblečením a doplňky Zalando. Nabízí více než 1 900 značek. A za značkové zboží se vždy dobře utrácelo. Co když zákazník na takové zboží ze Zalando nemá dostatek peněz?

Ideální finanční rezerva?

Již několik let se udává, že ideální finanční rezerva je ve výši minimálně tří platů. Stát se totiž může cokoliv. Ať je to rozbitý domácí spotřebič jako je pračka, lednička a podobně, nabourané auto nebo ztráta zaměstnání, člověk by měl být připraven na cokoliv. Mnoho českých rodin však na takovou ideální finanční rezervu ani zdaleka nedosáhne.

I přesto, že v roce 2019 příjmy českých rodin celkem vzrostly a na každého člena připadl průměrný čistý roční příjem 195 100 Kč, celá pětina si ani tak nemohla dovolit nenadálý výdaj nad 11 000 Kč. Mnoho lidí si tak odepírá věci a zážitky, které jiní považují za normální a mnohdy nezbytnou součást života, například:

vyměnit opotřebovaný nábytek za nový

upuštění od vlastnictví televize, nové pračky či moderního telefonu

týdenní dovolená

provoz a vlastnictví automobilu

konzumace ryb a masa několikrát týdně

Podle průzkumů jsou na tom nejhůře samoživitelky, ženy nad 65 let věku, které žijí samy, a nemálo lidí v důchodovém věku. Mnozí z nich žijí od výplaty k výplatě a často řeší, jak s financemi vůbec vyjít.

V Raiffeisenbank se rozhodli zjistit, jak se Češi k problematice finanční rezervy staví. Na otázku “Jak velkou finanční rezervu máte vytvořenou pro nenadálé situace?”, kterou položili svým spotřebitelům, přišly následující odpovědi:

Téměř 40 % respondentů disponuje finanční rezervou do 10 000 Kč.

Necelých 20 % má našetřeno od 20 000 Kč do 50 000 Kč.

Pouhých 10 % respondentů našetřilo nad 200 000 Kč.

Kam ale finanční rezervu uložit? Mnoho let byla oblíbená stavební spoření nebo termínované vklady. V případě stavebního spoření si však klient sjednává předem určenou částku, kterou bude vkládat, a předem vymezenou dobu. Termínované vklady zas klient sjednává na předem určenou dobu a úrok. V obou případech se však klient k penězům dostává až po uplynutí předem vymezené doby.

V případě finanční rezervy je však potřeba, aby našetřené peníze byly k dispozici. Člověk nikdy neví, co se může stát. Proto je lepší peníze šetřit na svém běžném účtu, spořícím účtu nebo doma v kasičce, prasátku, trezoru a podobně.

Rodinný rozpočet

Nejvýznamnější položkou rodinného rozpočtu zůstávají náklady na bydlení, tedy nájem, platby za energie, odpad, hypotéky apod. Velkou úlevu zde přináší vlastnictví bytu či domu, kdy odpadá nemalá částka v podobě hypotéky či měsíčního nájmu. Při příchodu dětí se rozpočet samozřejmě zvyšuje, neboť děti a péče o ně vyžaduje spoustu nezbytných věcí již od samého narození.

Problém vyjít s penězi mělo v roce 2019 celkem 14 % domácností. Velké procento zastupují již výše zmíněné samoživitelky a ženy nad 65 let, které žijí samy.

Mnoho rodin své nastalé finanční problémy řeší velmi nešťastně. Dnešní doba je totiž až vyloženě zahlcená množstvím bankovních a bohužel i nebankovních půjček. Ve spoustě případech právě díky tak velkému množství možností, kde si půjčit, vznikají vysoké dluhy, mnohdy vzniklé kvůli nepotřebným drobnostem, dovoleným apod., které nejsou tito jedinci schopni splácet.

Člověk však takovýmto problémům může, někdy sice zdlouhavě, předejít právě díky finanční rezervě. Doporučuje se každý měsíc dávat na stranu tolik peněz, kolik si domácnost může dovolit. Udává se alespoň 10 % z příjmu.

Levné nákupy: pomocník nebo problém?

Velkým lákadlem internetu jsou rozhodně levné nákupy. Internetové obchody české i zahraniční nabízí obrovské množství různého zboží přes oblečení, kosmetiku či šperky až po elektroniku a domácí spotřebiče. V dnešní době jsou oblíbené čínské e-shopy, které jsou známé pro své výrazně levnější produkty.

Webové stránky Slevove.cz jsou v případě nákupů na čínských e-shopech velkým pomocníkem, neboť se zabývají vším, co s nákupy v Číně souvisí. Oproti tomu na stránkách Hardyn.cz lze najít mnoho šikovných článků nejen o nákupech v Česku.

Právě možnost tak jednoduchého nakupování, jakou nám internet nabízí, mnohdy vede k nerozvážným a řádně nepromyšleným nákupům. Finanční rezerva, je-li vůbec nějaká, se tenčí a jednou se takové nákupy mohou vymstít.

A právě čínské e-shopy k velkým a často nerozvážným nákupům přímo vybízejí. Velké množství levných produktů na jednom webu je obrovským lákadlem nejen pro ženy. Podle serveru Slevove.cz také muži se často uchýlí k nepromyšlenému nakupování. V každém případě se vyplatí mít dostatečnou finanční rezervu. A pokud si člověk libuje v takových nákupech, pár tisíc navíc rozhodně nepostačí.

Internetové obchody s levným zbožím jsou však v mnoha případech skvělým pomocníkem. Tyto e-shopy nabízí nepřeberné množství zboží, které v českých obchodech kolikrát stojí víc, než je jejich skutečná hodnota, za velmi výhodné ceny. Pokud si člověk příliš nepotrpí na kvalitě nebo si ji nemůže dovolit, jsou levné e-shopy skvělou variantou.

Kde však končí jejich výhoda a začíná problém? Data z portálu Hardyn.cz naznačují, že právě množství nabízeného zboží za výhodné ceny může vést až k nepřiměřenému nákupu. Čím méně peněz to stojí, tím více se toho dá za určitou částku sehnat. Pokud si na to člověk určí sumu, kterou může ve svém rozpočtu postrádat, problém to není. Pokud však kupující zajde příliš daleko a utrácí i přes to, že je jeho limit dávno přečerpán, problém je na světě. A nakupování levných produktů ve velkém mnohdy vede až k závislosti.

Ano. Levné nákupy mohou být lákavé. Ale člověk by neměl zapomínat, že v dnešní době se může stát cokoliv a náprava jakéhokoliv problému může finančně zasáhnout celou rodinu. Měl by se zamyslet nad svými prioritami. Je nutné kupovat tolik zbytečných drobností i přes to, že jejich koupě se zdá být výhodná? Finanční rezerva není nic, co by se mělo brát na lehkou váhu.

Nebezpečí nedostatečné finanční rezervy

V dnešní době je finanční rezerva velmi důležitou složkou každé domácnosti. Domácí spotřebiče, provozování auta nebo péče o děti, dům či byt nejsou levnou záležitostí. Může se stát cokoliv. Člověk může přijít o práci, na delší domu onemocnět nebo se něco dražšího rozbije a v záloze nejsou našetřené peníze. Ale co teď?

Některé domácnosti se prostě na pár měsíců uskromní a kupují jen to nejdůležitější. V tom nejlepším případě se z finanční krize dostanou a dál žijí jako předtím. Někteří se z toho třeba i ponaučí a začnou si schovávat peníze bokem.

V horším případě se finanční krize řeší půjčkami. Zde však nastává nebezpečí. Finanční gramotnost je dnes hojně užívaným pojmem, mnozí jí však bohužel neoplývají. Půjčují si, i když vědí, že nemají dostatek peněz na splácení. Banky takové případy samozřejmě prověřují, ovšem existuje množství nebankovních společností, které půjčí téměř komukoliv za směšně vysoké poplatky a lidé se tak dostávají do svízelných situací a přichází dluhy.

Dostatkem naspořených peněz se však dá těmto problémům s klidem předejít. Rozbitá pračka? Nepojízdné auto? Oblečení či kosmetika v akci? Není problém. Vždyť finanční rezerva je tu od toho, aby takové potíže či náhlé potřeby nezasáhly do rodinného rozpočtu. Šetřit znamená myslet dopředu.



