Apple vydal watchOS 6.2 a tvOS 13.4

Společnost Apple vydává novou aktualizaci také pro Apple Watch. Tentokrát jde o systém watchOS 6.2. Samozřejmě jsi i tento instalační balíček můžete stáhnout zcela zdarma. Stačí přejít do specializované aplikace Watch na vašem iPhonu. Zde přejděte do části Obecné > Aktualizace softwaru. Chcete-li si nový systém stáhnout, můžete splňovat následující – nabité Apple Watch minimálně na 50 %; hodinky musí být v průběhu aktualizace na nabíječce; hodinky musí být v blízkosti iPhonu. Co tedy nový systém přináší?

watchOS 6.2 zavádí očekávané in-app nákupy

watchOS 6.2 zavádí dlouho očekávanou podporu in-app nákupů, což v praxi vývojářům umožní vytvářet a prodávat aplikace na Apple Watch. Tyto aplikace pak nabídnout možnosti v podobě předplatného a podobně. Nový operační systém přináší také podporu EKG a oznámení na nepravidelnou srdeční aktivitu pro další země – Chile, Nový Zéland a Turecko.

Apple si pro nás také připravil důležitou opravu. watchOS 6.2 tak opravuje problém, který způsoboval pozastavení hudby při přepnutí hodinek z Bluetooth připojení na Wifi. To je ale zhruba vše. Společnost se samozřejmě zaměřila i na opravy chyb a bezpečnosti. Celkově by systém měl být nyní plynulejší.

tvOS 13.4 přináší drobné změny

Apple si ale pro své uživatele připravil i tvOS 13.4. Tedy nový operační systém pro Apple TV čtvrté a páté generace. Ten si můžete stáhnout skrze aplikaci Nastavení > Aktualizace softwaru. V tomto případě se ale nejedná o tak velký instalační balíček, jako v případě iOS 13.4 nebo watchOS 6.2.

Americká technologická společnost se více zaměřila na opravy chyb a vylepšení stability. tvOS 13.4 zavádí některé malé uživatelské změny. Například aplikace Apple TV nabídne efektivnější vzhled. Uživatelé mají nově také přístup k obsahu iTunes zakoupenému členy rodiny, aniž by museli opustit aplikaci.

