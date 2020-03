iOS aplikace budou moci posílat reklamní notifiakce

Zdroj: 9to5mac

Společnost Apple aktualizovala svá pravidla pro App Store týkající se některých funkcí zavedených v operačním systému iOS 13. Firma poznamenává, že 77 % všech zařízení prodaných v posledních čtyřech letech používá nejnovější software. V případě iPadOS se počet zvýšil na 79 %. Znamená to tedy, že nyní vývojáři musí aktualizovat své aplikace a přidávat do nich nejnovější technologie/funkce.

iOS aplikace budou umět nové kousky

Apple uvádí, že všechny nové aplikace a aktualizace aplikací budou muset být vytvořeny pomocí sady iOS 13 SDK od 30. dubna 2020. Díky tomu budou moci aplikace nabízet funkce jako Dark Mode, ARKit 3, Core ML 3 a další. Technologický gigant dále vyžaduje, aby vývojáři připravili své aplikace tak, aby byly plně kompatibilní se všemi aktuálně podporovanými zařízeními, včetně iPhone 11 Pro Max a iPadu 7. generace.

Sign In with Apple, který uživatelům umožňuje přístup k aplikacím s jejich Apple ID, je také třeba do aplikací implementovat do 30. dubna 2020. Toto pravidlo se ale bude týkat jen aplikací, které již nabízely přihlášení prostřednictvím Facebooku a Googlu.

Nová pravidla pro App Store také poukazují na to, že společnost Apple bude mnohem přísnější při kontrole aplikací kategorizovaných jako „dating“ a „fortune“, Pokud nebudou poskytovat jedinečný a vysoce kvalitní uživatelský zážitek, budou aplikace zamítnuty.

Apple ale také připravil jednu novinky. Push notifikace nyní budou moci být využívány pro marketingové účely, pokud to uživatel samozřejmě schválí. Vývojáři musí také v aplikaci poskytnout metodu, která umožní odhlásit se od přijímání takových notifikací.

