iOS 14 odhaluje novinku pro iPhone 12 Pro

Uniklý kód připravovaného operačního systému iOS 14 odhalil další indicii o budoucím iPhone 12 Pro. Právě tato produktová řada se dočká velké novinky v podobě ToF senzoru. Co přesně tento senzor bude umět, se dozvíte níže.

iOS 14 odhaluje klíčovou vlastnost nového iPhonu

Jak bylo již v úvodu napsáno, nedávno uniklý kód připravovaného iOS systému odhalil jednu zásadní novinku u budoucího iPhone 12 Pro. Telefon bude totiž vybaven speciálním senzorem, jenž v praxi umožní mapovat okolí ve 3D formátu. Tento senzor bude samozřejmě umístěn na zadní straně telefonu. Zde se bude kromě toho nacházet trojice standardních fotoaparátů. Můžeme tak očekávat širokoúhlý, ultra širokoúhlý fotoaparát a také teleobjektiv.

Zpět ale k ToF senzoru. Pamatujete si ještě na aplikaci IKEA, která nabízela rozšířenou realitu, díky které jste mohli po celém svém bytě umístit nábytek? Tak právě iPhone 12 Pro této funkčnosti bude moci využít o něco lépe.

Principem bude senzor fungovat na bázi infračerveného „modulu“, který bude mít za úkol měřit dobu potřebnou k návratu paprsků zpět do fotoaparátu. Díky tomu by se měla výrazně zlepšit kvalita videí a fotoaparátů. Kromě toho přibudou i nové funkce pro VR, tedy virtuální realitu. Jak ale bude senzor aktivován, zda manuálně, či automaticky, je prozatím ve hvězdách. Určitě ale Apple zapracuje funkcionalitu do nativní aplikace Footaparát.

