Zdroj: Dotekomanie.cz

Vzhledem k tomu, že během nové pandemie koronaviru zůstala většina lidí doma, rozhodla se sociální síť Instagram přinést řadu nových funkcí. Jedná se přesně o takové funkcionality, které za současného stavu oceníme. Otázkou však je, jestli není trochu pozdě, protože většinu z nich nabízí jiné služby.

Instagram má nové funkce Co-Watching a další

Nicméně, nejzajímavější novinkou je schopnost sledovat videa naživo s přáteli během právě probíhajícího videohovoru. Jedna z nejrychleji rostoucích sociálních sítí ale do své aplikace zakomponovala také odkazy na webové stránky zaměřující se na koronavirus od Světové zdravotnické organizace. Kromě toho do své služby Instagram umístil nálepku „Stay Home“, viz přiložená fotografie. Samozřejmě tu si můžete vložit do svého příběhu.

Funkce sdílení živého videa se nazývá Co-Watching a lze ji aktivovat klepnutím na ikonu fotografie v rohu obrazovky během videohovoru. Všechna videa, která se zde budou přehrávat, se budou přehrávat všem uživatelům, přičemž i nadále budete moci sledovat své přátele. V podstatě pak bude sledování společného filmu stejné jako v reálném životě (nadsázka).

Pokud budete v aplikaci hledat výraz „coronavirus“, získáte výsledky jako doposud, ovšem k tomu se zobrazí banner s odkazem na webové stránky Světové zdravotnické organizace. Jestliže si chcete novinky již nyní vyzkoušet, přejděte do obchodu s aplikacemi (Obchod Play / App Store) a stáhněte si nejnovější verzi aplikace Instagram.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Instagram přidává funkce pro zpříjemnění karantény

reklama reklama