Honor 30S na renderech – oranžová barva a čtyři fotoaparáty

Již nějakou dobu se vedou spekulace o tom, který mobilní telefon Honor letos uvede jako první. Podle všeho Honor 30S bude tím prvním modelem letošního roku. Doposud nebylo nikde řečeno, kdy by se novinka mohla na trhu objevit. Zato se na internetu objevilo pár renderů, které lehce nastínily možnou finální podobu zařízení. Dočkat bychom se měli obdélníkového výřezu v displeji. To ale není vše, co o telefonu víme.

Honor 30S bude konkurovat 5G telefonům

Honor 30S by kromě obdélníkového výřezu v displeji mohl nabídnout hned čtveřici zadních fotoaparátů. Zadní strana bude mít hladký a lesklý povrch, který se objevil i u předchozí generace. Jelikož se blíží jaro, výrobci si nyní pohrávají se světlými a příjemnými barvami. Například Honor se údajně chystá tento model nabídnout i v oranžové barvě.

Pokud jde o hardwarové specifikace, Honor 30S bude prvním zařízením, které nabídne procesor Kirin 820. Nová čipová sada podporuje 5G a 40W rychlé nabíjení. Přestože 30S nebude v žádném případě vlajkovým modelem, očekává se, že bude mít obrovský dopad na vývoj dalších 5G telefonů. Určitým způsobem tak bude konkurovat Xiaomi Mi 10, Vivo X30, Vivo NEX 3, OPPO Find X2 a tak podobně. Zahraniční média uvádí, že telefon bude představen ještě před Huawei P40. Bohužel tuto informaci nemůžeme 100% potvrdit.

