Happy Friday patří ženám: nejoblíbenější levné telefony pro ženy s chytrým dárkem do kabelky [sponzorovaný článek]

Tuto neděli nás čeká Mezinárodní den žen, který můžeme využít, abychom oslavili ženy kolem nás. Pokud se chystáte obdarovat milovanou ženu něčím dalším než jen květinou, můžete jí pořídit chytrý telefon. Na Smarty pro vás připravili nabídku levných smartphonů v ženami oblíbených barevných variantách, a navíc k nim přihodili malý dárek do kabelky v podobě pestrobarevného zrcátka s powerbankou Hyper Pearl o kapacitě 1 600 mAh.

Happy Friday patří ženám

V nabídce akce Happy Friday najdete telefony v různých cenových hladinách, takže si vybere opravdu každý. Z telefonů do 3 000 Kč jsou to například Doogee X90 za 1 690 Kč s dvojitým zadním fotoaparátem a vysokokapacitní baterií nebo Honor 8S za 2 390 Kč, který má dokonce čtečku obličeje. Z dalších značek jsou to UleFone nebo Xiaomi.

Kategorie do 6 000 Kč nabízí značky Xiaomi, Doogee, UMIDIGI, Huawei nebo novinku Realme. Telefon Realme 5 nabízí za cenu pouhých 3 990 Kč vysoký výkon, čtyři zadní fotoaparáty, čtečku otisků prstů nebo 5 000mAh baterii. Za stejnou cenu pořídíte korálově červený Huawei Y7, který vás potěší 6,26“ IPS displejem s kapkovým výřezem, osmijádrovým procesorem a duálním zadním fotoaparátem. Do této kategorie patří i smartphone Huawei P30 Lite za 5 990 Kč. Ten přináší nepřehlédnutelný 6,15“ displej nové generace, širokoúhlý 48Mpx fotoaparát a 3 340mAh baterii s celodenní výdrží.

Mezi telefony do 10 000 Kč najdete třeba Xiaomi Mi 9 Lite s čtečkou otisků prstů za

6 990 Kč, Samsung Galaxy A70 s trojitým zadním fotoaparátem za 8 890 Kč nebo Huawei Nova 5T s výkonným osmijádrovým procesorem Kirin 980 s umělou inteligencí za 8 990 Kč.

Ke všem těmto a mnohým dalším telefonům získáte navíc dárek v podobě powerbanky se zcrátkem. Powerbanka Hyper Pearl vypadá jako obyčejné zrcátko, uvnitř se však skrývá záložní baterie s kapacitou 1 600 mAh, která vás podrží ve chvílích, kdy se kapacita vaší baterie blíží k nule. Hyper Pearl je ideálním doplňkem do každé kabelky. K dispozici je v pěti barevných variantách, která vám však s telefonem dorazí, to už je překvapení.

Celou nabídku telefonů v akci Happy Friday patří ženám najdete ZDE.



Domů » Články » Happy Friday patří ženám: nejoblíbenější levné telefony pro ženy s chytrým dárkem do kabelky [sponzorovaný článek]

reklama reklama