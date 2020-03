Sony S20A nabídne netradiční 5,45palcový displej

Zdroj: TheVerge

Společnost Sony by podle dostupných informací měla pracovat na novém telefonu. Nabídnout by měla 5,45palcový displej, takže by se mohlo jednat o novou kompaktní verzi. Konstrukční rozměry ale tvrdí opak.

Sony si pohrává s novým modelem

Konstrukční rozměry telefonu s modelovým označením S20A činí měří 150,8 x 72,8 x 12,5 mm, alespoň toto uvádí TENAA. Jen pro zajímavé srovnání – Sony Xperia XZ2 Compact má 5palcový displej s poměrem stran 16: 9 a k tomu mnohem menší tělo, přesněji 135 x 65 x 12,1 mm. Vyšší poměr stran připravovaného modelu by mohl představovat poměrně zvláštní výšku, naopak šířka naznačuje široké tělo.

Telefon by měl nabídnout také 4000mAh baterii, což je na poměry výrobce poměrně velká kapacita. Sony S20A samozřejmě nebude vlajkovým modelem společnosti. V tomto případě by se mělo jednat o klasický telefon s LTE připojením a operačním systémem Android. Takže toho moc nečekejme. Podle všeho by se mělo jednat o smartphone spadající do střední třídy, ne-li níže.

V současné chvíli toho o připravovaném kousku moc nevíme. S největší pravděpodobností telefon dorazí až ve druhém čtvrtletí, pokud ne později. Jakmile se dozvíme více, budeme vás o tom samozřejmě informovat prostřednictvím článku na našem webu.

Zdroj: gsmarena.com



