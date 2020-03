Galaxy A21 bude následovat současný model

Zdroj: AndroidHeadlines

V zahraničí kolují informace o novém Galaxy A21. Podle všeho by se mělo jednat o nástupce velmi populárního Galaxy A20. Takže i v tomto případě půjde o smartphone spadající do střední třídy. Jen pro zajímavost, právě A20 byla sedmým nejprodávanějším smartphonem. Za tímto úspěchem stojí hlavně nízká cena.

Galaxy A21 nabídne hardware střední třídy

Je tedy jasné, že Galaxy A21 bude tuto nastolenou cestu následovat. Dle všeho bude smartphone vybaven Infinity-O displejem, tentokrát ale s průstřelem na levé straně. Na zadní straně by se pak měly nacházet čtyři fotoaparáty. V současné době ale nejsou známy specifikace fotoaparátů. Očekává se ale, že se zde bude nacházet širokoúhlý/hlavní, teleobjektiv, ultra široký a hloubkový senzor. Ihned vedle kamer by měla být k dispozici přisvětlovací LED dioda.

Naopak nás překvapuje čtečka otisků prstů, která by měla bát umístěna na zadní straně telefonu. To jsme v letošním roce u Samsungu opravdu nečekali. Přítomnost na zadní straně může proces odemykání displeje urychlit.

Další zajímavostí bude přední brada, která by měla být poměrně velká. To ale neznamená, že budou k dispozici přední reproduktory. Spíše jde o to, že Samsung použije displej s nižším rozlišením, pravděpodobně půjde o HD+ a AMOLED. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se pak měla starat operační paměť s kapacitou 4 GB. Srdcem celého telefonu bude procesor Exynos 7904. Přítomné bude i vnitřní 64GB úložiště. Vše pak bude zastřešovat baterie s kapacitou 4 000 mAh.

V současné době se jedná pouze o spekulace, takže není jasné, kdy a zda se takový telefon na trhu opravdu objeví. Kromě toho není ani známo, kdy by se případně Galaxy A21 měl objevit.

