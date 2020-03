Apple prý pracuje s BMW na odemykání aut iPhonem pomocí U1 čipu

Zdroj: motoringresearch.com

Již dříve v kódu iOS 13.4 byla objevena funkce, která má v budoucnu umožňovat nativně odemykat iPhonem vaše auto. Nyní z uniklého kódu iOS 14 se díky serveru 9to5mac dozvídáme několik podrobností a také nadcházející spolupráci s automobilkou BMW.

Nativní odemykání auta již v iOS 14?

Apple údajně dle uniklého kódu spolupracuje na nové funkce s BMW, která má jako první novinku podporovat. BMW pracuje na alternativních možnostech odemykání auta již delší dobu a již dnes mají tzv. Digital Key Release 2.0. Tato druhá verze například umožňuje odemykat auto přes NFC přiložením telefonu ke klice. Dokonce to bude možné, i pokud je váš telefon vybitý.

Nová verze Digital Key Release 3.0 má podporovat ultra-wideband technologii (širokopásmovou), což přímo naznačuje využití čipu U1 z nových iPhonů 11. Díky tomu by stačilo mít telefon v kapse a vaše auto by se po sáhnutí na kliku samo odemklo. Ostatně to samé dnes již funguje s obyčejným klíčem k autu, u škodovky pod názvem KESSY. Zde by nebyl potřeba žádný dodatečný klíč, ale jen váš telefon.

Spolupráce Applu s BMW trvá již delší dobu, byla to právě tato automobilka, která nabídla jako první bezdrátový CarPlay. Nová funkce by se měla jmenovat CarKey a měla by tedy umožňovat odemykat, zamykat a startovat auto. Klíč k autu by se přidal jako karta v aplikaci Wallet. Jak to asi bude vypadat, můžete vidět na screenshotech ve článku.

