Xiaomi Mi Tab 5G poprvé na snímcích

Xiaomi patří mezi hrstku výrobce smartphonů, kteří čas od času představí tablety. Tentokrát by firma měla představit model Xiaomi Mi Tab 5G, o kterém se nyní šíří spekulace.

Xiaomi Mi Tab 5G může nabídnout velký displej

Jak již název napovídá, půjde o tablet s podporou 5G sítí. Zde se sluší říct, že by se jednalo o první 5G tablet, který by kdy společnost představila. S největší pravděpodobností novinka nabídne displej s velmi tenkými rámečky. Jak je vidno z přiložených snímků, tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti jsou umístěna opravdu vysoko na levé straně.

Tlačítko pro vypnutí a zapnutí displeje se pak budou nacházet velice blízko k tlačítkům pro regulaci hlasitosti. Pokud jsou informace pravdivé, dočkáme se tabletu se zaoblenými rohy. Úplně první 5G tablet firmy Xiaomi bude mít na zadní straně jediný 10megapixelový fotoaparát. Nad tímto fotoaparátem pak bude k dispozici přisvětlovací LED dioda.

Zařízení bude mít poměrně velký displej, s největší pravděpodobností půjde o úhlopříčku větší než 10 palců. Zdroje také uvádí, že tablet bude nabízet zobrazovací panel s obnovovací frekvencí 144 Hz. Zajímavé je ale to, že se zde zřejmě nenachází přední fotoaparát, alespoň není na žádném snímku k vidění.

Zdroje dále tvrdí, že zařízení bude vybaveno procesorem Snapdragon 865. To by bylo pro Xiaomi docela neobvyklé, protože do svých tabletů nikdy neimplementuje nejnovější a nejvýkonnější procesory. Nicméně, k dispozici by pak měl být slot pro SIM karty a také NFC čip. Zapomenout zmínit nesmíme ani přítomné piny pro připojení příslušenství, jako je magnetická klávesnice.

Zdroj: androidheadlines.com



