watchOS 6.2 nabídne in-app nákupy

Společnost Apple v průběhu včerejšího večera, tedy 5. února, zveřejnila vůbec první beta verzi připravované aktualizace watchOS 6.2. Instalační balíček pochopitelně je k dispozici registrovaným vývojářům. Ačkoliv se jedná o malou aktualizaci, jen přeci přináší něco nového.

watchOS 6.2 bude podporovat nákupy v aplikacích

Konkrétně nová verze watchOS 6.2 zahrnuje podporu pro nákupy v aplikacích prostřednictvím obchodu App Store pro chytré hodinky Apple Watch. Firma Apple dokonce začala žádat uživatele o to, aby začali své aplikace pro operační systém watchOS připravovat na in-app nákupy. Samozřejmě možnost nákupů v aplikacích bude k dispozici až příchodem watchOS 6.2.

Snad největší novinkou v rámci watchOS 6 byla podpora App Store. Vývojáři tak nyní mohou začít distribuovat aplikace vytvořené výhradně pro chytré hodinky od Applu, a to bez nutnosti doprovodné aplikace pro mobilní systém iOS. Aplikace tak je nyní možné stáhnout a nainstalovat přímo z obchodu App Store pro Apple Watch. V praxi to znamená, že si aplikace nainstalujete přímo z vašeho zápěstí bez nutnosti iPhonu. Apple mimo jiné prohlásil, že všechny nové aplikace pro watchOS 6 budou muset být k dispozici do dubna 2020. Kromě toho musí aplikace podporovat Apple Watch Series 3 nebo novější.

Nicméně, díky budoucí aktualizace budou vývojáři schopni uživatelům nabízet aplikace, které nabídnou prémiový obsah, obsah ke stažení, předplatné a další. S největší pravděpodobností nový systém dorazí v průběhu příštího měsíce.

Zdroj: macrumors.com

