Samsung asi pracuje na telefonu se třemi displeji

Na internetu se objevil zbrusu nový patent jihokorejské společnosti Samsung. Dle zveřejněné dokumentace se zdá, že technologický gigant pracuje na smartphonu hned se třemi displeji. Pojďme si tajemné zařízení představit.

Samsung může představit zajímavý koncept

Zveřejněný patent odhalil vskutku zajímavé zařízení. Vypadá to totiž, že Samsung pracuje na chytrém telefonu, který bude vybaven hned třemi displeji. Dále by telefon nabídl zakřivenou horní a dolní část. V praxi by se tak zařízení mělo skládat ze tří samostatných displejů.

Při pohledu na zde umístěné snímky je hlavní displej znatelně větší než ostatní dva panely. Naopak všechny tři zobrazovací panely se společně spojí a vytvoří jeden velký „čtvercový“ displej – jak je vidno z popisu patentu. Horní a dolní zakřivené displeje pak mohou zobrazit různé ikony aplikací, se kterými lze interagovat. Mohou zde být ale také zobrazeny důležité informace, jako je oznámení, kalendář a tak podobně.

Zahraniční média také zjistila, že toto tajemné zařízení má velice úzké rámečky kolem displeje a velice úzkou hlavu a bradu. V současné chvíli jde jen o patent, takže není jisté, zda se takového zařízení vůbec někdy dočkáme. Osobně doufám, že na trh nedorazí, protože vzhled nevypadá příliš přitažlivě. Svými kulatými částmi mi telefon připomíná stará model Nokia 3650.

