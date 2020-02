Oppo Watch poprvé na fotografii

Zdroj: Oppo

Společnost Oppo podle všeho pracuje na svých vůbec prvních chytrých hodinkách (Oppo Watch ?). Oficiální název produktu je v současné době neznámý, ovšem hodinky by mohly dorazit už 6. března. Výrobce by novinku mohl na trh uvést vedle Find X2 a Find X2 Pro.

Oppo Watch už v březnu

Podoba údajných chytrých hodinek se nyní objevila i na serveru Weibo. Jak si můžete všimnout na přiloženém snímku níže, zařízení by mohlo nabídnout úžasně zakřivený displej. Oppo Watch (údajný název) budou vybaveny hyperboloidním OLED panelem, který je zakřiven až k okrajům.

Chytré hodinky od firmy Oppo by mohly vypadat podobně jako Apple Watch. Zveřejněný snímek také zachycuje část systému Nastavení, přičemž v pravém horním rohu se nachází aktuální čas. Velmi dobře viditelný je ale také řemínek. Zdá se totiž, že by se mohlo jednat o silikonový pásek. S největší pravděpodobností by ale hodinky měly dorazit i v kožené variantě.

Na pravé straně zařízení se nachází také dvě plochá tlačítka. Pravděpodobně půjde o tlačítka pro ovládání uživatelského rozhraní a dalších funkcí. V současné chvíli nejsou k dispozici žádné další informace o specifikacích. Otázkou také je, zda výrobce bude používat platformu Android Wear. Nicméně, hodinky by měly dorazit už 6. března. Uvidíme tedy, zda je firma skutečně představí.

