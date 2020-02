Motorola chystá hned trojici nových modelů

Zdroj: Motorola

Po téměř dvouleté pauze společnost Motorola letos představí svůj vlajkový model pro nadcházející období. Uniklé zprávy už dokonce stihly prozradit některé klíčové informace – například, že telefon bude nazýván Edge+. Dnes se na internetu objevily ale další informace o dvou telefonech střední třídy – Motorola One Mid and the Moto G8 Power Lite.

Motorola Edge +

Na server XDA-Developers se objevily klíčové informace ohledně modelu Edge +. Na základě příspěvki bude telefon vybaven 90Hz 6,67palcovým displejem s rozlišením 2340 x 1080 pixelů. Nutno podotknout, že toto bude první telefon značky Motorola s takto vysokou obnovovací frekvencí.

Srdcem celého telefonu by měl být procesor Snapdragon 865, což mimo jiné potvrdily posledně uniklé testy v aplikaci Geekbench. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se pak postará operační paměť s kapacitou 12 GB. K dispozici samozřejmě bude i operační systém Android 10. Telefon by kromě toho měl být vybaven i 5000mAh akumulátorem s podporou rychlého nabíjení.

Motorola One Mid

Řada One se letos dočká nových přírůstků, přičemž jedním z nich je právě model One Mid. Telefon bude údajně mít 6,53palcový displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů. Prozatím ale není známo, jakou podobu bude zařízení mít. V podstatě je zde hned několik možností – vysouvací fotoaparát, výřez v displeji či tzv. průstřel v displeji. Uvidíme, na který design společnost přistoupí.

Motorola One Mid bude potom vybavena procesorem Snapdragon 675, stejně jako model One Hyper, jenž byl představen v prosinci loňského roku. Kapacita RAM a vnitřního úložiště prozatím není známa, ovšem baterie bude údajně mít 4 000 mAh.

Moto G8 Power Lite

Motorola Moto G Power byla představena už začátkem tohoto měsíce. Nabízí displej s průstřelem, procesor Snapdragon 665, čtyři zadní fotoaparáty a kapacitu baterie 5 000 mAh. Na trh by se ale brzy měl dostat výkonnější model Moto G8 Power Lite.

Zahraniční média hovoří o přítomnosti výkonnějšího procesoru Helio P35 od firmy MediaTek. Samozřejmě kapacita baterie bude v tomto případě zachována. Ovšem jedná se prozatím o jedinou informaci, kterou o tomto kousku máme.

