AirPods Pro Lite mohou skutečně dorazit

Podle tchajwanských médií se zdá, že společnost Apple pracuje na zbrusu nové verze AirPods Pro Lite. Nebude se ale jednat o druhou generaci, nýbrž o odlehčený model současných bezdrátových sluchátek.

AirPods Pro Lite nedorazí dříve než koncem roku

Nedávno jsme vás o této skutečnosti informovali, tedy že Apple na levnějších AirPods Pro pracuje. Nyní tuto informaci potvrdily také firmy starající se o dodávky komponent pro údajné AirPods Pro Lite.

Tato sluchátka by měla nabídnout levnější vstupenku do řady AirPods Pro. Na kterých částech ale společnost bude šetřit je prozatím neznámo. Je dost možné, že sluchátka budou ochuzena o některé klíčové funkce, jako je noise cancelling a podobně. Navíc je velmi nepravděpodobné, že by hromadná výroba začala do konce druhého čtvrtletí letošního roku, a to kvůli rozšíření koronaviru v Číně.

Celkově jsou detaily ohledně těchto sluchátek velmi liché. Zahraniční média však uvádí, že tato levnější varianta skutečně nabídne stejný zvuk, design a kvalitu jako klasický model, ovšem bez zmíněného rušení okolního hluku (noise cancelling).

Vzhledem k tomu, že původní zprávu zveřejnil server DigiTimes, je třeba se mít na pozoru a spekulace brát s rezervou. Samozřejmě jak se bude čas eventuální výroby blížit, spekulace budou sílit. Pokud se objeví nějaké klíčové novinky, budeme vás o tom jistě informovat na našem webu.

