Sennheiser představil sluchátka HD 450BT, jsou moderní a jdou s dobou

Novinka jménem Sennheiser HD 450BT nabídne dle slov výrobce perfektní zvuk, a to za výhodnou cenu, cenově tak spadají do střední třídy. Kromě skvělého audio projevu se nabídnou výdrž do 30 hodin na na jedno nabití a nechybí ani rychlé dobíjení prostřednictvím konektoru USB-C, což jde o poměrně průkopnický počin, jelikož mnoho výrobců sluchátek stále používá zastaralý micro-USB port. Sluchátka též nabízí vysoký frekvenční rozsah mezi 18 Hz – 22 kHz.

O přenos audia z jakéhokoliv zdroje se zasluhuje technologie Bluetooth 5.0 včetně kodeků AAC, AptX a AptX Low Latency. Poslední jmenovaný kodek navíc zajišťuje synchronizaci obrazu a zvuku při sledování videí a hraní her. Na sluchátkách nechybí dedikované tlačítko pro aktivaci hlasových asistentů Siri a Google Assistant. Sennheiser HD 450BT mají potlačování okolního hluku, které tato firma nazývá Noise Guard.

Díky aplikaci Smart Control App lze snadno aktivovat režim pro poslech podcastů, audio knih a dalšího obsahu, při jehož poslechu uživatelé ocení především srozumitelnost

středního pásma. V aplikaci je přítomen i ekvalizér, který umožňuje doladit zvukový projev sluchátek přesně dle vkusu posluchače a vytvořit předvolby pro různé hudební styly.

Sluchátka Sennheiser HD 450BT jsou již dostupné ke koupi a jejich cena je 4 650 Kč.



