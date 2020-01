iPhone SE 2 dorazí v březnu a iPhone 12 nabídne novou barvu

Apple má v plánu zahájit hromadnou výrobu levného iPhone SE 2 již v únoru letošního roku. Na trh se nový levný model pak dostane o měsíc později, tedy v březnu 2020. Co tedy nabídne?

iPhone SE 2 již brzy v našich rukách

Podle dostupných informací se můžeme těšit na levnější iPhone, který nabídne podobný design jako iPhone 8. Nabídne tak 4,7palcový LCD displej, tlusté horní a dolní rámečky či hardwarové domovské tlačítko s Touch ID. Je tedy jasné, že nejnovější technologie pro rozpoznávání obličeje Face ID zde přítomna nebude. Na zadní straně se pak objeví jediný fotoaparát, který by měl být výkonnější než v případě modelu iPhone 8. Dále můžeme očekávat přítomnost moderního a výkonného procesoru A13 a 3 GB RAM.

iPhone SE 2 (prozatím odhadovaný název) bude skutečně prvním levným telefonem, který kdy Apple představil. Dalo by se říci, že již v minulosti byl iPhone SE či iPhone 5c levným zařízením, ovšem u těchto produktů nebyla nízká cena hlavním cílem Applu. Tentokrát by tomu mělo být jinak, neboť společnost s logem nakousnutého jablka nutně potřebuje soupeřit ve střední třídě.

Konkrétně u tohoto modelu se spekuluje také nad názvem. Mohlo by se jednat o iPhone 9, což by pro zařízení byl vhodnější název, neboť se bude jednat spíše o nástupce iPhone 8 než iPhone SE. Navíc bude se 4,7palcovým displejem větší než původní SE, které nabízelo 4palcový displej. Nízkorozpočtový iPhone by se měl s největší pravděpodobností prodávat od 399 dolarů, tedy od zhruba 9 177 Kč bez DPH. Za tuto cenu pak zákazník dostane model s 64GB vnitřním úložištěm. K dispozici bude v barvách Space Gray, Silver a Red.

iPhone 12 v nové barevné variantě

Naše zraky také směřují na budoucí vlajkový model iPhone 12. Ten by dle nejnovějších spekulací měl dorazit ve zbrusu nové barvě pod názvem Navy Blue – tedy v modré barvě. Právě tato barva by měla nahradit aktuální Midnight Green, tedy zelenou.

Na internetu se dokonce objevil první render, který nám dává jasnější představu o tom, jak by iPhone 12 mohl v novém kabátku vypadat. Dále společnost Barclays potvrdila informaci, že se dočkáme nového předního systému pod názvem TrueDepth. Jedná se samozřejmě o technologii zaručující funkčnost Face ID. Apple by prý měl zapracovat na samotném výřezu v displeji, který by měl být u letošního vlajkového modelu výrazně menší či žádný.

To ale není vše. Analytická firma totiž potvrdila také přítomnost několika hardwarových specifikací. Tak například by se o dočasně spuštěné aplikace a dokumenty měla postarat operační paměť s kapacitou 6 GB. Jednalo by se 2GB nárůst paměti než u současného iPhone 11 Pro. Velké věci se budou dít na zadní straně zařízení. Zde se totiž má objevit speciální 3D senzor, jenž by v praxi měl mapovat své okolí do vzdálenosti několika metrů. Tato technologie by měla zlepšit využívání rozšířené reality a portrétních fotografií.

