Lenovo uvádí nový tablet M10 FHD REL

Společnost Lenovo v tichosti rozšiřuje vlastní nabídku tabletů o jeden nový přírůstek a novinka nese přesný název M10 FHD REL. Slovo REL by mohlo znamenat anglické slovo „reload“, ale to čínský výrobce prozatím nikde nezmiňuje. V každém případě bude zapadat do segmentu střední třídy. Tomu odpovídá konečná prodejní cena, za kterou dostanete zařízení s poměrně kvalitním displejem nebo velkokapacitní baterií.

Ideální pro nenáročné

Vpředu se zabydlel 10,1palcový IPS LCD displej s FullHD rozlišením a 5megapixelová kamerka. Uvnitř běží osmijádrový procesor Snapdragon 450 od Qualcommu po boku 3GB operační paměti RAM. Uživatelská data pojme 32GB interní úložiště, které lze rozšířit až o další 2 TB po vložení paměťové microSD karty. Článek baterie o velikosti 7 000 mAh slibuje například více než 12 hodin přehrávání videí.

Zadní část nese pouze 8megapixelový objektiv fotoaparátu. Mezi ostatní prvky výbavy patří dva reproduktory s technologií Dolby Audio, operační systém Android ve verzi 9.0 Pie doplněný o vlastní nadstavu, vstup pro microUSB kabel, 3,5mm jack na sluchátka či slot pro datovou SIM kartu. Nakonec cenovka v přepočtu začíná u hranice 4 477 Kč a jsou k dispozici dvě barevná provedení (bílé, černé).

Zdroje: psref.lenovo.com, gsmarena.com



