Chrome zřejmě adoptuje asistenta pro vyhledávání hlasem

Mnoho aplikací používá funkci pro vyhledání obsahu a pokud je vše implementováno dobře, nabízí se možnost zadání slov pomocí hlasu. Většinou je totiž k dispozici ikona mikrofonu, která aktivuje zadání hlasem. Tuto funkci najdeme i v případě Chromu, a to i pro Android. Nyní se ale ukazuje, že by mohlo dojít k nahrazení v případě webového prohlížeče.

Chrome a asistent?

Dá se říci, že je jedno, co použijete pro dohledání informací na internetu, jestli přímo aplikaci Google nebo Chrome. Zde ale dochází k menšímu konfliktu. V případě aplikace Google se nabízí asistent, v Chromu je běžná funkce pro rozpoznávání hlasu. V prvním případě je k dispozici umělá inteligence, u běžného rozpoznání řeči se nabízí jen převod hlasu na text.

Google pravděpodobně v Chromu nahradí původní vyhledávání hlasem a nabídne přímo Google Assistant. Sice funkce jako taková není k dispozici a Google se k ní nijak nevyjádřil, můžeme odhadovat, že cílem je sjednocení uživatelské zkušenosti. V praxi by to znamenalo, že po kliknutí na ikonu mikrofonu bude vše obsluhovat asistent.

Následně dojde k odeslání požadavku do aplikace Google, která následně provede vše potřebné, případně dohledá informace na internetu. V tuto chvíli se teprve začíná s implementací, ale první náznaky by se mohly objevit již v září tohoto roku, kdy dojde na uvedení Chromu 85. Právě tato verze by měla disponovat první implementací, ale předpokládáme, že se stále bude jednat o experimentální funkci.

Samozřejmě se nabízí otázka, jak to bude na smartphonech, kde není dostupný Google Assistant. Předpokládáme, že se nabídne běžné hlasové vyhledávání nebo zůstane stávající převod hlasu na text.

Zdroj: xda-developers.com



