Xiaomi přichází s 32, 64 a 128GB micro SD kartou, která standardně stojí od 400 Kč. Díky slevě v obchodě eBay ji ale můžete pořídit ještě levněji. Díky výprodeji u eBay ji můžete mít již od 183 Kč (32GB varianta).

Xiaomi SD karta dosahuje extrémních rychlostí

Xiaomi IMI Micro TF Card je v pořadí již třetí generací SD karet. Tato varianta má větší čtecí i zapisovací rychlost. Přesně jde o 100 MB/s při čtení a 95 MB/s při zápisu, jde tedy o třídu 10. Navíc Xiaomi IMI Micro TF Card karta zvládá operovat v extrémních teplotách od -25° C až do 85° C. Tato SD karta od Xiaomi je dokonale odolná proti rádiovému záření, taktéž je voděodolná a nárazu vzdorná. Když vám tedy spadne na zem, nemusíte se bát, že byste přišli o svoje data. Dokonce ani přítomnost magnetu nepoškodí vaše data.

SD kartu v podobě micro si můžete pořídit v obchodě eBay za výrazně nízkou cenu díky výprodeji obchodu eBay. Cena klesla na krásných 183 Kč za 32GB variantu. Vyšší verze pak stojí o trochu více. Za poštovné zaplatíte pouze jeden dolar, což je dvacet korun. Celkově jste tedy na 203 korunách českých. Kupujte ZDE.



Domů » Články » Skvělá a rychlá SD karta od Xiaomi jen od 183 Kč! [sponzorovaný článek]

reklama reklama