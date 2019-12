MIUI 11 zřejmě nabídne ekvalizér a další novinky

Od uvedení nadstavby MUI11 společnost Xiaomi testuje další nové funkce, kterých bychom se mohli v další aktualizaci dočkat. Společnost již dříve testovala zkratky aplikací pro MIUI 11, včetně nových kategorií a podpory HECI pro aplikaci MIUI Camera. Naposledy jsme se dočkali nových pokročilých ovládacích prvků pro kalibraci displeje. Nyní se ale zdá, že čínský výrobce pracuje na novém ekvalizéru pro MiSound.

V MIUI 11 bychom se mohli dočkat nových funkcí

Na internetu se objevila informace o tom, že společnost Xiaomi pracuje na novém ekvalizéru pro svou nadstavbu MIUI 11. Naposledy se ekvalizér objevil ve verzi 9.12.19. Jak si můžete na přiložených snímcích obrazovky všimnout, nový ekvalizér lze nalézt v kategorii Earphones aplikace MiSound, přičemž v praxi vám umožní úpravu zvukového profilu dle vašich preferencí.

Spolu s novým ekvalizérem bychom se měli dočkat také přístupu k nové funkci nastavení hlasitosti, díky které si budeme moci nastavit úroveň hlasitosti na základě našeho věku. Na výběr by měly být tři skupiny – do 30 let, od 30 do 60 let a více než 60 let.

Výběr věkové skupiny vám umožní přístup k ještě podrobnějším úpravám úrovně hlasitosti levého a pravého ucha, spolu s možnostmi otestovat původní zvukový profil a upravený zvukový profil. Kromě toho vám aplikace také umožní vybrat typ sluchátek, který používáte pro ještě přesnější zvukové profily. Podle dostupných informací bychom se těchto novinek měli dočkat velmi brzy.

