Google přidává „watchlist“ do kategorie filmů a seriálů

Některé služby na internetu spojené s filmovou a seriálovou tvorbou nabízejí vytváření seznamů titulů pro sledování, tzv. „watchlist“. Většinou je zapotřebí, abyste si zřídili účet. Případně si můžete vést podobný seznam v nějaké službě vlastní seznam. Nyní ale Google přidává pomalinku takovou funkci přímo do vyhledávání.

Google a seznam filmů a seriálů pro sledování

Vyhledávání společnosti Google nabízí nejrůznější funkce a mini aplikace. Jednou z novinek je i možnost vytváření vlastního seznamu pro sledování, případně seznamu nesoucí tituly, které jste již viděli. Při zadání názvu filmu nebo seriálu se zobrazí speciální rozvržení, kde zatím byl souhrn informací, případně v některých zemích se nabízela funkce pro nákup vstupenek. Nyní se přidává „watchlist“.

V rámci hlavní karty se zobrazí tlačítka pro přidání do seznamu, případně lze označit, že jste daný titul již viděli. Pokud si film přidáte do „watchlistu“, vytvoří se v rámci cloudových záložek Googlu u vašeho účtu nový seznam, kam se uloží všechny tituly. Případně stačí do vyhledávání zadat „My watchlist“.

Bohužel zatím není jasné, jestli bude seznam filmů a seriálů, které jste již viděli. Při opětovném vyhledávání se u daného titulu již zobrazí, že je v seznamu. Novinka jako taková má být dostupná pro mobilní zařízení, ale asi se jedná jen o test, případně dochází k pomalejšímu rozšiřování. Na redakčních zařízeních jsme ji ještě nezaznamenali, a to ani v případě mobilů přepnutých na USA a angličtinu.

Jedná se o drobnou funkci, ale výhodou je, že není potřeba vytvářet účet na portálu věnovanému filmové tvorbě, nebo si v nějaké službě dělat seznam.

