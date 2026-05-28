Recenze Philips Hue Secure Camera – bezpečnostní kamera nejen pro ekosystém Hue

Phillips Hue Secure Camera; zdroj: Dotekománie
Philips je na trhu příslušenství do domácnosti známý hráč, ostatně třeba jeho osvětlení jsme tady už párkrát v minulosti otestovali. Dnes se ale podíváme na bezpečnostní kameru Hue model CMW001.
Balení a úvodní nastavení
Kamera dorazila velmi pěkně zabalená v látkovém pytlíku. V balení najdeme samotný adaptér do zásuvky spolu s kabelem pro napájení kamery. Ten využívá vlastní konektor s magnetickými piny.
Konstrukce poměrně kompaktní kamery mě příjemně zaujala. Skládá se ze tří částí. Stojánku, který nenese žádnou elektroniku ani kabel, a dále z magnetického puku, který drží magneticky samotnou třetí část, a to hlavici s kamerou. Do stojánku se jen zasune. Vy tak nemusíte nic montovat nebo šroubovat.
Pokud však chcete, kamera má na těle otvor pro standardní stativový závit. A mimo to pokud nechcete využívat dodávaný stojánek, v balení máte také šroub s hmoždinkou a uchycením na zeď. Samotný kabel trčí přímo z těla kamery a do stojánku se jen nasune, přičemž tam bohužel nedrží moc pevně. Při každém přesunu kamery mi ze stojánku kabel vypadl. Samotná kamera nabízí certifikaci IP65 a je určena primárně do interiéru. Provozní teplota je −20 až 45 °C.
Napájení a konstrukce
- typ napájení: ze sítě (do zásuvky), adaptér 100–240 V AC (výstupní adaptér kamery 12VDC/24DC), dodáváno s kabelem a nástěnným držákem;
- odolnost: stupeň krytí IP65 (prachotěsné a odolné proti tryskající vodě) – vhodná pro vnitřní i venkovní použití (napájecí zdroj má krytí IP20);
- provozní teplota: −20 °C až 45 °C;
- čistá hmotnost kamery: 0,47 kg.
Tutoriál přidání do aplikace je poměrně dlouhý a důkladně vás seznámí se všemi funkcemi. Jak už to tak bývá v dnešní době, celý proces začíná aktualizací zařízení. Ta trvala asi do deseti minut. Pak už jsem kameru přidal do své domácnosti a začal se seznamovat se všemi funkcemi. Kameru můžete používat i bez brány Philips Hue Bridge, což hodnotím pozitivně. Já ji však mám a tak jsem testoval s Philips Hue Bridge. To vám umožní další propojení například se světly Hue. Díky tomu lze třeba simulovat vaši přítomnost nebo aktivovat světlo při detekci pohybu.
Potěšilo mě také koncové šifrování, přičemž klíč si právě vygenerujete během nastavení. Nepříliš pozitivně hodnotím představení předplatného. Pokud je to vaše první kamera, dostanete 30 dní Hue Secure zdarma. K předplatnému se později ještě vrátím. U kamer s clouodovým úložištěm je to však poměrně běžná záležitost.
Bezpečnost
Hlavním cílem kamery je samozřejmě záznam videa a případné upozornění na nebezpečí. Pro to je zde obrazový senzor CMOS s rozlišením 2K. Mimo to tu máme i noční vidění díky infračervenému LED osvětlení.
V praxi je záznam ve výchozím nastavení v rozlišení FullHD, přičemž kvalitu hodnotím na bezpečnostní kameru jako dostatečnou. Pochválit musím především široký úhel záběru, který v podstatě odpovídá ultra širokoúhlým snímačům v mobilech. Konkurence je silná a dokázal bych si zde představit i vyšší rozlišení, ale nedá se nic dělat.
Obraz a optika
- rozlišení videa: Full HD 1080p;
- zorné pole (úhel záběru): 141,2° (širokoúhlý objektiv);
- obrazový snímač: CMOS – F35;
- noční vidění: Ano, infračervené LED (dosah přibližně 5 m).
Ukázka záznamu videa
Cíl kamery je samozřejmě záznam videa a případné upozornění na nezvyklý pohyb. To funguje velmi dobře, za měsíc testování jsem vždy při příchodu dostal notifikaci, že byla detekována osoba. Kamera nespustí hned alarm, ale zaznamená video a dá vám několik možností. Můžete samozřejmě hned spustit poměrně hlasitý a pronikavý alarm. Pokud máte navíc v Hue také nějaké osvětlení, může začít blikat.
Jelikož má kamera jak mikrofon tak reproduktor, potěšila mě možnost skrz kameru v podstatě vykonávat videohovor. To jsem vyzkoušel a odezva i srozumitelnost byla úplně v pořádku. S případným nepřítelem si můžete na dálku popovídat a vyděsit ho.
Na těle kamerky se nachází barevná LED dioda. Při nahrávání logicky svítí červené. Při párování pak fialově.
Další funkce
Velice pěkně funguje možnost rozsvícení světel pro detekci pohybu. Citlivost lze nastavit v pěti různých úrovních, za mě ale výchozí střední fungovala dobře. Za bránou předplatného je pak schovaná možnost rozsvěcet pouze při detekci pohybu v určité části obrazu nebo lze nastavit omezení na osoby, vozidla, zvířata či ostatní. Líbí se mi i možnost nastavit dle času různé barvy světla.
Funkce dostupné bez předplatného
- živý přenos – video stream aktuálního dění;
- upozornění na pohyb – notifikace na telefon při jakékoli změně v obraze (v bezplatné verzi ale kamera nerozlišuje příčinu pohybu);
- obousměrný zvuk – možnost skrze vestavěný mikrofon a reproduktor na dálku mluvit s lidmi před kamerou;
- manuální alarm – možnost ručně aktivovat 78dB sirénu na kameře nebo spustit blikání propojených Hue světel.
Pokročilé AI funkce (vyžadují předplatné Hue Secure)
- rozpoznávání objektů pomocí AI – kamera v notifikacích označuje osoby, zvířata, vozidla a balíčky;
- zóny aktivity – výběr konkrétních výřezů v obraze, které mají spouštět alarm a nahrávání (např. pouze branka, ignoruje se silnice s auty);
- zóny soukromí – možnost trvale začernit vybrané části záběru.
Ukládání a historie videí
- bez předplatného – bez ukládání záznamů, jelikož kamera nemá slot na SD kartu;
- plán Hue Secure Basic – automatické nahrávání klipů při detekci s 30denní historií v zašifrovaném cloudu (jen pro 1 kameru);
- plán Hue Secure Plus – stejné, jen je zde 60denní historie video záznamu (více kamer v domácnosti).
Detekce lidí a předmětu fungovala spolehlivě, zvířata doma nemám a detekci aut jsem také díky vnitřnímu použití nevyužil.
Ukládání záznamu videa do cloudu sice něco stojí, ale zde vám výrobce nedá zdarma ani minutu. Zamrzí, že zde výrobce neintegroval lokální úložiště ať už slotem na paměťovou kartu či jiným propojením. Je tedy nutné za 30denní historii záznamu připlatit. K tomu dostanete již zmíněnou AI detekci osob/předmětů/zvířat. Cenovka pro jednu kameru činí 99 Kč měsíčně nebo případně 979 Kč ročně.
Zhodnocení
Philips Hue Secure Camera (testovali jsme model CMW001) oceníte nejvíce, pokud máte doma chytrou domácnost postavenou na tomto systému této značky a máte už třeba nějaké osvětlení. Tam pak dává velký smysl propojení přes Hue Bridge a možnost využití kamery jako senzoru pro aktivaci světel a podobně. Při více než měsíčním testování mě potěšila spolehlivost, kamera vždy okamžitě reagovala na pohyb či narušení prostoru. Aplikace funguje také pěkně a hodnotím ji jako přehlednou. Potěšila mě možnost obousměrné komunikace s dobrou odezvou a srozumitelností nebo kvalitní zpracování.
Naopak nepotěší fakt, že pro plné využití se vám bude hodit předplatné, jelikož zde není v základu žádné cloudové uložiště zdarma a chybí také možnost uložení do lokálního úložiště. Na druhou stranu oceňuji pokročilejší soukromí s end-to-end šifrováním videa. Konkurence je ale silná a speciálně čínské značky jako Eufy nebo Aqara kolikrát nabídnou třeba vyšší rozlišení kamery a podobně. Přesto si podle mě Philips Hue Secure Camera své místo na trhu najde.
Klady
- kvalitní zpracování;
- možnost použití bez brány Philips Hue Bridge;
- koncové šifrování pro vyšší bezpečnost záznamu;
- široký úhel záběru kamery;
- obousměrná komunikace s dobrou odezvou a srozumitelností;
- možnost propojení s Hue osvětlením pro automatizaci;
- certifikace IP65 pro odolnost proti vodě a prachu.
Zápory
- napájecí kabel nedrží pevně ve stojánku a při manipulaci vypadává;
- absence lokálního úložiště nutí k placení cloudového předplatného;
- některé pokročilé AI funkce a ukládání historie jsou dostupné pouze s placeným předplatným.
