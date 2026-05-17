OpenAI zvažuje žalobu vůči Applu kvůli kvůli porušení smluvy v souvislosti s integrací ChatGPT do Siri

Zdroj: GPT
Partnerství mezi Apple a OpenAI, které bylo uzavřeno v roce 2024 mělo přinést integraci chtbota ChatGPT do systému iOS 18, měla být přelomovým okamžikem pro obě společnosti. Podle dostupných informací se však zdá, že se partnerství tak úplně nepodařilo. OpenAI se netají frustrací z otho frustraci z toho, jak se partnerství vyvíjí a nakonec se společnost rozhodla podat oficiální žalobu.
Partnerství OpenAI a Apple narušuje soudní žaloba
Prvním krokem k formálnímu sporu má být odeslání předžalobní výzvy, ve které chce OpenAI Apple obvinit z porušení smluvních podmínek. Hlavním důvodem nespokojenosti je nenaplněné očekávání ohledně přílivu nových uživatelů. OpenAI předpokládala, že integrace s hlasovou asistentkou Siri a exkluzivním propojením v rámci iOS přiměje miliony majitelů iPhonů k předplatnému placené verze ChatGPT. To se však podle interních zdrojů nestalo.
Podle jednoho z vysoce postavených manažerů OpenAI, který promluvil pod podmínkou anonymity, splnila společnost z produktového hlediska všechny své závazky. Ze strany Applu ale vidí pravý opak, společnost údajně nevyvinula ani upřímnou snahu, aby dohodu naplnila.
Apple však od začátku odmítal sdělit konkrétní detaily o tom, jak přesně bude výsledný produkt vypadat. Zástupci Applu v podstatě řekli, že OpenAI musí udělat tak trochu krok do neznáma a prostě věřit, že vše proběhne tak, jak bylo uvedeno v podmínkách spolupráce. Tento riskantní krok se OpenAI nakonec nevyplatil.
Součástí dohody byla možnost zaregistrovat si placené předplatné ChatGPT přímo v nastavení iPhonu. OpenAI doufala, že to vygeneruje miliardy dolarů ročně. Skutečné příjmy se ale těmto odhadům ani nepřiblížily. Celou situaci komplikuje i fakt, že Apple za samotné využití technologie OpenAI neplatí vůbec nic. Jediné peníze, které mezi firmami proudí, tvoří standardní provize, kterou si Apple bere ze uskutečněných předplatných.
Siri dostane konkurenci v podobě Google Gemini a Claude
Zajímavé je, že OpenAI nevadí samotný fakt, že Apple plánuje otevřít systém dalším modelům umělé inteligence. Na blížící se vývojářské konferenci WWDC má Apple představit novou generaci Siri poháněnou konkurenčním modelem Google Gemini. V chystaném systému iOS 27 by navíc měla přibýt integrace pro model Claude od společnosti Anthropic. Exkluzivita totiž nebyla součástí původní dohody.
OpenAI však o další spolupráci s Applem na nových modelech ztratila zájem, protože se cítí předchozím přístupem poškozena. Tržní síla Applu je tak obrovská, že si může v podstatě diktovat podmínky prakticky s kýmkoliv. Atmosféru mezi oběma společnostmi nevylepšuje ani přetahování kvalitních vývéjářů a inženýrů. OpenAI totiž vyvíjí vlastní hardware a pro tento účel úspěšně přetáhl právě řadu inženýrů z Applu. Celý projekt navíc vede Jony Ive, bývalý šéfdesignér Applu.
Zdroj: 9to5mac.com
Komentáře