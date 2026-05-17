Mobilní ChatGPT dostává aktualizaci v podobě vzdáleného přístupu pro nástroj Codex

• 17. 5. 2026#Android #Aplikace
Zdroj: GPT

OpenAI uvedla aktualizaci pro své mobilní aplikace ChatGPT na systémech iOS a Android. Novinka přináší možnost vzdáleného přístupu k nástroji Codex, který dosud fungoval jako samostatná aplikace pro počítače Mac. Vývojáři tak získávají možnost spravovat své projekty přímo z chytrého telefonu.

ChatGPT na mobilu získává přístup do Codex

Mobilní přístup k nástroji Codex není samostatnou aplikací, OpenAI ho integrovala přímo do stávající aplikace ChatGPT pro chytré telefony a tablety. OpenAI vysvětluje, že s tím, jak autonomní agenti přebírají složitější a časově náročnější úkoly, se zásadně mění styl práce člověka na počítači. Abyste udrželi práci v chodu, potřebujete mít možnost rychle odpovědět na dotaz systému, zkontrolovat, co Codex zjistil, změnit směr postupu, schválit další krok nebo přidat nový nápad. Právě k tomu má mobilní telefon sloužit.

Podle vyjádření OpenAI nejde o pouhé odesílání jednoduchých vzdálených příkazů. Když se z mobilní aplikace připojíte k jakémukoliv svému stroji, kde Codex běží, telefon načte aktuální stav daného prostředí. Přímo na displeji mobilu tak vidíte aktivní vlákna, schválení, pluginy i celkový kontext rozpracovaného projektu.

Zdroj: OpenAI

Na dálku můžete přepínat mezi jednotlivými modely, schvalovat příkazy v terminálu nebo procházet výstupy. Veškeré citlivé soubory, přihlašovací údaje, přístupová práva i lokální nastavení přitom zůstávají bezpečně uloženy na vašem zdrojovém počítači. Do telefonu proudí v reálném čase pouze aktualizace, které zahrnují snímky obrazovky, výstupy z terminálu, přehledy změn v kódu, výsledky testů a požadavky na schválení.

Proces propojení obou zařízení je poměrně jednoduchý. V aplikaci Codex na počítači se po aktualizaci zobrazí průvodce nastavením, který vygeneruje unikátní QR kód. Tento kód pak stačí naskenovat pomocí fotoaparátu přímo v mobilní aplikaci ChatGPT na iPhonu, iPadu nebo Androidu. Vzdálený přístup k nástroji Codex je v mobilní aplikaci ChatGPT dostupný okamžitě.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT.

