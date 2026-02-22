Při pohledu na měsíční vyúčtování za telefon se mnoha lidem zbytečně tenčí peněženka. Neomezená data jsou v Česku často vnímána jako luxus, za který je nutné platit prémiové částky. Na trhu však existují alternativy. Stačí se podívat mimo nabídky nadnárodních gigantů a využít chytré nastavení parametrů služby.
Honba za maximálními rychlostmi nejnovějších 5G sítí je často spíše marketingovým lákadlem než reálnou každodenní potřebou. Je otázkou, zda má smysl připlácet stovky korun za rychlost, kterou běžný chytrý telefon při běžném provozu ani nevyužije. Většině uživatelů jde spíše o klid a jistotu, že na konci měsíce nedojde k vyčerpání datového limitu.
Rychlost, která reálně stačí
Na této logice staví svou nabídku tuzemský poskytovatel NejPřipojení. Jeho základní neomezený tarif (obsahující data, volání i SMS) vychází na 496 Kč měsíčně.
Příznivé ceny je dosaženo logickým kompromisem – rychlost stahování je omezena na 8 Mbps. Z technického hlediska jde o hodnotu, která naprosto plynule zvládá přehrávání HD videa na YouTube, videohovory i okamžité načítání sociálních sítí. Uživatel tak získá svobodu neomezeného internetu v mobilu, ale platí jen za kapacitu, kterou skutečně potřebuje.
Ve skupině cena padá na úplné minimum
Skutečný potenciál k úspoře se ukazuje při pořízení více čísel najednou. Množstevní slevy u NejPřipojení totiž fungují velmi progresivně a dělají z nabídky ideální rodinné řešení:
- 2 SIM karty: 422 Kč / měsíc za jednu
- 3 SIM karty: 397 Kč / měsíc za jednu
- 4 SIM karty: 381 Kč / měsíc za jednu
Při spojení rodiny se tak lze dostat na kompletně neomezený tarif za částku hluboko pod hranicí čtyř set korun, a to zcela bez závazku.
Spolehlivost a bonusy k tarifu
Vysoká spokojenost zákazníků, doložená řadou pozitivních online recenzí, ukazuje, že menší poskytovatel může konkurovat rychlým a velmi osobním přístupem podpory. Samozřejmostí je bezproblémové přenesení stávajícího čísla. Jako zajímavý bonus je k tarifům nabízena internetová televize na půl roku za symbolickou 1 Kč měsíčně.
Služba má pro zřízení jen jediné síto: dbá na bonitu, a proto je u každé objednávky vyžadován čistý záznam v registru dlužníků SOLUS.
Detailní přehled možností a formulář pro zřízení služby nabízí přímo web NejPřipojení.
